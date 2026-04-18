袋を開けた瞬間から夢中！香りで食欲を刺激してペロリ完食♪グルメな猫ちゃんも満足の【シーバ】キャットフードがAmazonで販売中！
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食べムラや好き嫌いに悩む方にも◎香りと旨みでしっかり食べる！愛猫の「おいしい！」を引き出す【シーバ】キャットフードがAmazonで人気！
外はカリカリ、中はクリーミー。1粒で2つの食感は愛猫が夢中になるシーバだけの美味しさ。ごはんに、おやつに、トッピングに、愛猫におすすめの総合栄養食。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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絶妙の食感、カリカリ感アップ。こんがり香ばしく焼き上げたカリカリ層、丁寧に細かく焼くことで、絶妙の食感に。
なめらかでクセになるおいしさとろけるクリーム。猫ちゃんの舌の温度でとける、独自のクリーム層。素材を何度も裏ごしし、なめらかでクセになる食感に仕上げた。
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ポイントは、焼き上げる時の温度、圧力、水分量、素材の配合バランス。素材の美味しさと品質を追求。独自の厳しい基準で検査し、クリアした素材だけを使用。
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