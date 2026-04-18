ドアにかけるだけでお部屋がぐっとおしゃれに♡北欧テイストが可愛い【東洋ケース】ムーミン×リトルミイのドアフックがAmazonでゲットできる！
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簡単設置で収納も可愛く♪ムーミンとリトルミイの癒しデザインが魅力の【東洋ケース】ドアフックがAmazonで人気！
ムーミンたちがまるでそこにいるようなドアフック。キャラクター達の足の隙間にハンガーを掛けることができて、フックの先端には帽子やバッグを掛けられる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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いつも使う鞄や上着・帽子をお部屋のドアに簡単収納。ハンガーは2〜3本掛けて使用ができる。
耐荷重は約4キロでしっかりと掛ける事ができる。
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傷防止シール付き。取り付け可能ドア：ドア、折れ戸の厚み約3センチ〜3.6センチ
※ドアや扉とその上部の隙間3ミリ以上必要です。
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※ドアや扉とその上部の隙間3ミリ以上必要です。