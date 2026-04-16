【明日なに着る？】羽織るだけで華奢見えする「黒のビッグジャケット」

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1440力の抜けた「ドロップショルダー」

何にでも合わせられるあると便利な黒ジャケット。数多くある中から今求めたいのは、Tシャツの上に合わせるだけで様になる、ゆったりとした着心地でスタイルアップをかなえる「ラクしてキレイ」な1着。

あり余るほどの身幅＆ヒップも隠れるオーバーサイズ。高密度で織られたハリのある生地やシャープなえりのデザインで、ほどよいきちんと感をキープできる。加えて、意図的に大きくずれた肩幅が自然にスタイルを引き立てる役割を。



【POINT】ラフなイメージの強いオーバーオールと合わせても大人っぽい印象に。タイトなタンクと細身のヒールが装いに女っぽさとキレ味をプラス。

ワイドデニムオーバーオール（メンズ） 15,400円／Levi’sⓇ（リーバイ・ストラウス ジャパン） 黒ビッグジャケット 39,600円／プランクプロジェクト（プランクプロジェクト 青山店） 中に着たアイボリーリブタンクトップス 14,300円／RH ヴィンテージ（ロンハーマン） ピアス 6,000円、パンプス 35,000円／ともにバナナ・リパブリック バッグ 33,550円／ガニー（ガニー 渋谷パルコ） ソックス（３足セット） 1,980円／ナイキ（NIKE カスタマーサービス）







(ジャケットのプライスなど詳細）

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