中身が見やすいから、どこでも活躍。暮らしに寄り添うワイドチェスト【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場!
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置くだけで収納上手になれる。美しい木目とクリア引き出しがスマートなデザイン【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのチェストは、クローゼットや押入れなどの収納スペースを有効に使える、多目的なワイドチェストだ。リビングや寝室にも置きやすいシンプルなデザインで、どんな空間にも馴染む。一般的な組み立て式チェストとは異なり、フレームと柱が一体化した構造を採用しているため、ぐらつきが少なく高い強度を保つのが特徴だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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天板は天然木のような美しい木目調で、耐荷重10キログラムのしっかりとしたつくり。上に小物や雑貨を置いても安定感がある。組み立てはフレームに引き出しを置き、上段を差し込み、天板をはめるだけの3ステップで完了し、一体型フレームならではの手軽さが魅力だ。
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引き出しは中身が透けて見えるクリアタイプで、衣類や小物を並べて収納しやすく、管理がしやすい。洗面所やキッチン、玄関などさまざまな場所で活躍し、サイドチェストとしても使いやすいサイズ感に仕上がっている。
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シンプルで扱いやすく、日常の収納を快適に整える一台だ。
置くだけで収納上手になれる。美しい木目とクリア引き出しがスマートなデザイン【アイリスオーヤマ】のチェストがAmazonに登場!
アイリスオーヤマのチェストは、クローゼットや押入れなどの収納スペースを有効に使える、多目的なワイドチェストだ。リビングや寝室にも置きやすいシンプルなデザインで、どんな空間にも馴染む。一般的な組み立て式チェストとは異なり、フレームと柱が一体化した構造を採用しているため、ぐらつきが少なく高い強度を保つのが特徴だ。
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天板は天然木のような美しい木目調で、耐荷重10キログラムのしっかりとしたつくり。上に小物や雑貨を置いても安定感がある。組み立てはフレームに引き出しを置き、上段を差し込み、天板をはめるだけの3ステップで完了し、一体型フレームならではの手軽さが魅力だ。
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