夜明け前に感じる激痛…その理由とは？養子として暮らす家で経験した養母からの壮絶な「いじめ」に耐えながらも少女は強く生きていく！【作者インタビューも】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「どんな境遇にいようとも、人のせいにしない自分の責任というキヨさんの生き方に、とても感銘を受けました」「おばあちゃんの言葉がすごく刺さりました」「日本一幸せなおばあちゃんと言えるキヨさんの人柄に、感銘を受けた」など感動の声が続出している。
【漫画】本編を読む
そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を紹介するとともに、作者であるゆっぺさんに制作に関するエピソードを聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くし、叔母夫婦のもとへ養子に出されることになったキヨ。そこから、意地悪な叔母(養母)の「家庭内いじめ」が始まった！夜明け前に養母から痛みを伴うほど手荒く起こされて家事を、下校後は子守や畑仕事をさせられるようになり、まだ幼いキヨにとって過酷な日々が続き…。
――漫画を描くとき、最初に考えるのはストーリーとキャラクターのどちらですか？
うーん、セットで浮かんでくる感じです！「こんなお話描いてみたいな」と思ったと同時にキャラクターが浮かんでくるので、あまり深く考えていません(笑)。ただ個人ブログでの掲載については、自由に制作させていただいておりますが、出版社様とお仕事をご一緒させていただく際には、そうはいかない部分も多く、日々さまざまなことを学ばせていただいております。
自分のいたらなさに気づく場面も多くありますが、プロの方々からご指導いただけることは大変刺激的で、貴重な経験だと感じております。
――お仕事の日の1日のスケジュールを教えてください！
これも本当にバラバラで...(汗)。どのご家庭も同じかと思いますが、子どもがいると子ども中心の生活になるので、スケジュール通りに進まないことが多々ありますよね。
漫画を描き始めたころは時間を決めてスケジュール通りに進めるよう心がけていましたが、長く続けるうちに要領を覚え、「今日は休んでも、明日2日分頑張ればいいか」と考えて進めることが増えてきました。締め切りのあるお仕事があるときは、それに向けて朝から就寝時間まで休まず作業する日もあれば、一方で、気持ちがのらない日は数枚のイラストを描いただけで1日が終わってしまうこともあります(笑)。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を紹介するとともに、作者であるゆっぺさんに制作に関するエピソードを聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くし、叔母夫婦のもとへ養子に出されることになったキヨ。そこから、意地悪な叔母(養母)の「家庭内いじめ」が始まった！夜明け前に養母から痛みを伴うほど手荒く起こされて家事を、下校後は子守や畑仕事をさせられるようになり、まだ幼いキヨにとって過酷な日々が続き…。
――漫画を描くとき、最初に考えるのはストーリーとキャラクターのどちらですか？
うーん、セットで浮かんでくる感じです！「こんなお話描いてみたいな」と思ったと同時にキャラクターが浮かんでくるので、あまり深く考えていません(笑)。ただ個人ブログでの掲載については、自由に制作させていただいておりますが、出版社様とお仕事をご一緒させていただく際には、そうはいかない部分も多く、日々さまざまなことを学ばせていただいております。
自分のいたらなさに気づく場面も多くありますが、プロの方々からご指導いただけることは大変刺激的で、貴重な経験だと感じております。
――お仕事の日の1日のスケジュールを教えてください！
これも本当にバラバラで...(汗)。どのご家庭も同じかと思いますが、子どもがいると子ども中心の生活になるので、スケジュール通りに進まないことが多々ありますよね。
漫画を描き始めたころは時間を決めてスケジュール通りに進めるよう心がけていましたが、長く続けるうちに要領を覚え、「今日は休んでも、明日2日分頑張ればいいか」と考えて進めることが増えてきました。締め切りのあるお仕事があるときは、それに向けて朝から就寝時間まで休まず作業する日もあれば、一方で、気持ちがのらない日は数枚のイラストを描いただけで1日が終わってしまうこともあります(笑)。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
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