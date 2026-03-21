イタすぎる女子大生の様子が!? ゾッとする笑みを浮かべる彼女の本性
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「みゆはちぃちゃい女の子」…？
やたらと「幼く見られる」というアピールをしてくる女子大生が抱える衝撃の秘密。
婚活の末に結婚し、すでに実家を出ているきよか。そんな彼女がある日実家に立ち寄ると、大学生の弟の彼女・みゆと出会います。みゆは大学1年生であるにも関わらずきよかの夫の膝に座ろうとしたり、「童顔で小学生に間違われる」と自称したりと、やたらと「幼く見られる」というアピールをしてきました。
『欲しがるあの子を止められない』のぱん田ぱん太さんによる、衝撃エピソードをお送りします。
※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』から一部抜粋・編集しました。
バーベキューをするため、きよかの義実家へ弟カップルも一緒に行くことになった休日。
そこでもみゆは自身のアイデンティティを守るため、「幼い子」として奔放な姿を見せます…。
ワガママ放題のこの様子で、一体どのように生きてきたのでしょうか…。
もしあなたがみゆのような人物に出会ったら、どうしますか？
著＝ぱん田ぱん太／『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』