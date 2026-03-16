時代を超えて愛される、ニューバランスの象徴。オフロードのDNAが息づく究極のスタンダード【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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丸みを帯びた美しさと、揺るぎない機能美。どんなスタイルにも馴染む、一生モノの「574」【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
1980年代に誕生したオフロードシューズ「576」の正統な血統を受け継ぐのが、この「574」だ。ニューバランスのアイコニックモデルとして世界中で愛され続けるこの一足は、クラシックな丸みを帯びたシルエットが特徴である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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機能面においても、一切の妥協はない。かかと部分には、衝撃吸収性に優れたポリウレタン素材にクッション性の高いEVA素材を封入した「ENCAP（エンキャップ）」構造を採用している。これにより、歩行時の安定性と心地よいクッション性を高い次元で両立させた。
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オフロードをルーツに持つタフな設計でありながら、タウンユースにも完璧にフィットする洗練されたデザインは、まさに「定番」の名にふさわしい。長時間の歩行でも足への負担を軽減し、快適な履き心地を約束する。
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歴史に裏打ちされた安心感と、現代のライフスタイルに溶け込むスタイルを兼ね備えたこの名品を、あなたのワードローブに加えない理由が見当たらない。
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