ちいかわ「くりまんじゅうだらけくじ」発売決定！ 「ハーッ」な表情のクッションなど当たる
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』に登場するくりまんじゅうだらけのオンラインくじ「ちいかわ くりまんじゅうだらけくじ」が、9月24日（木）の11時00分から10月1日（木）の23時59分までの期間、オンラインくじショップ「ちいかわマーケット ちいかわくじ」で販売される。
【写真】コンプリートしたくなるッ！ アップで見る「くりまんじゅうだらけくじ」各賞一覧
■くりまんじゅうの魅力があふれてる！
今回登場する「ちいかわ くりまんじゅうだらけくじ」は、1回1100円（税込）で引ける、全5等級11種類から成るくりまんじゅうだらけのオンラインくじ。
A賞は全長約45cmの「超BIGぬいぐるみ」。ビールを片手にほっぺをほんのり赤らめたごきげんな表情で、うれしそうにピースサインをしている。ぽってりボディをぎゅ～ッと抱きしめれば、くりまんじゅうとのゆったりとした晩酌時間を自宅で味わえる。
続くB賞は、くりまんじゅうが“お酒のカップ”を抱きしめた姿の「ぬいぐるみ付き小物立て」を用意。お酒の免許証をくわえたトカゲのぬいぐるみ付きで、ペンやリモコンなどを入れて、いつもの空間をちょっとだけごきげんにできる。
さらにC賞は「フェイスクッション」で、瞳をきらめかせた「キラキラ」と、お酒が染み渡った「ハーッ…」の全2種類。もちもちのほっぺをぽふっと抱えれば、原作の印象的な表情をいつでもそばで楽しめる。ソファやベッドに置いて、くりまんじゅうの味わい深い表情に癒されること間違いなしだ。
D賞には、焼きサンマを肴に楽しむインパクト抜群のぬいぐるみポシェット「焼きサンマのぬいぐるみポシェット」が登場。こんがり焼けたサンマの上にちょこんとのるくりまんじゅうの姿は、まさに原作シーンから飛び出してきたような存在感。ストラップ付きなので、ちょっとしたおでかけにもぴったりだ。
最後はE賞の「マスコット」。原作の名シーンをぎゅっと詰め込んだ全6種類展開で、ちくわを手に戦う姿、免許証に写る表情、禁酒中のしょんぼり感、いちごを前にしたかわいらしい姿、二日酔い気味の顔、缶ビール片手のごきげんな姿まで、くりまんじゅうの魅力があふれているデザインだ。ミニサイズでボールチェーン付きなので、お気に入りのくりまんじゅうをバッグにつけて一緒におでかけもできる。
本くじには購入特典も用意されており、「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入した人には、もれなくA6サイズのシールシートをプレゼント。くりまんじゅうファンにはたまらないデザインとなっている。
【写真】コンプリートしたくなるッ！ アップで見る「くりまんじゅうだらけくじ」各賞一覧
■くりまんじゅうの魅力があふれてる！
今回登場する「ちいかわ くりまんじゅうだらけくじ」は、1回1100円（税込）で引ける、全5等級11種類から成るくりまんじゅうだらけのオンラインくじ。
続くB賞は、くりまんじゅうが“お酒のカップ”を抱きしめた姿の「ぬいぐるみ付き小物立て」を用意。お酒の免許証をくわえたトカゲのぬいぐるみ付きで、ペンやリモコンなどを入れて、いつもの空間をちょっとだけごきげんにできる。
さらにC賞は「フェイスクッション」で、瞳をきらめかせた「キラキラ」と、お酒が染み渡った「ハーッ…」の全2種類。もちもちのほっぺをぽふっと抱えれば、原作の印象的な表情をいつでもそばで楽しめる。ソファやベッドに置いて、くりまんじゅうの味わい深い表情に癒されること間違いなしだ。
D賞には、焼きサンマを肴に楽しむインパクト抜群のぬいぐるみポシェット「焼きサンマのぬいぐるみポシェット」が登場。こんがり焼けたサンマの上にちょこんとのるくりまんじゅうの姿は、まさに原作シーンから飛び出してきたような存在感。ストラップ付きなので、ちょっとしたおでかけにもぴったりだ。
最後はE賞の「マスコット」。原作の名シーンをぎゅっと詰め込んだ全6種類展開で、ちくわを手に戦う姿、免許証に写る表情、禁酒中のしょんぼり感、いちごを前にしたかわいらしい姿、二日酔い気味の顔、缶ビール片手のごきげんな姿まで、くりまんじゅうの魅力があふれているデザインだ。ミニサイズでボールチェーン付きなので、お気に入りのくりまんじゅうをバッグにつけて一緒におでかけもできる。
本くじには購入特典も用意されており、「10回 ※シールおまけ」ボタンから購入した人には、もれなくA6サイズのシールシートをプレゼント。くりまんじゅうファンにはたまらないデザインとなっている。