蟹座・女性の運勢

自分自身の考えや感情に対し、素直になれる好調な時期が続いています。特に今週は蟹座の言動が、身近な誰かにとって重要なヒントをもたらすタイミングになるでしょう。おそらく相手はいままでの自分を変えたいと願いつつ、どこかでそのこだわりが捨てられなかったのかも。蟹座がもたらす何かが相手の気負いを取り、やはり“素直”になることを促すのでは。周囲を元気づける力のある時期なのかもしれません。社会面では前向きな挑戦が続きますが、その際も基本の自分のよさを忘れないように。何ごともまだまだ、これからですよ。

蟹座・男性の運勢

蟹座の考えや感情表現が誰かに前向きな影響を与えるとき。現在の蟹座は本来の魅力が現れやすく、物ごとを楽観的かつ建設的に動かせる活発な状態にあります。おそらく相手は、新しい自分に本心ではなりたがっていて、でも不安やこだわりからそれを躊躇している段階なのかな。素直な気持ち、考えで構わないので、いろいろな人と話し、そのポジティブな機運を周囲に広げてください。きっと蟹座自身も、気持ちがクリアになると思います。また仕事関連では挑戦的な状況が展開中ですが、ここで頑張っていく際にもこの経験は確かな支えになります。

占い：アストロカウンセラー・まーさ