【長女気質】「迷惑かけちゃいけない」「大丈夫」長女は甘え下手？描かれた”長女あるある”に「これ私の人生？」共感と4万超いいね【作者に聞く】
「心配や迷惑をかけてはいけない」。誰に言われたわけでもないのに、そんな思いを抱えてしまう人は少なくない。弟や妹がいる家庭で育った長女には、頼るよりも自分で抱え込む「しっかりタイプ」が多いとも言われる。そんな長女気質をテーマにしたゐさん(@irk_hrk)の創作漫画「長女の人生クソゲー」が、多くの共感を集めている。
【漫画】本編を読む
■「大丈夫です」と言ってしまうのは長女気質？
長女気質の人は、責任感の強さゆえに人に頼ることが苦手な傾向がある。たとえば仕事で手一杯のときに「手伝おうか？」と声をかけられても、「この人にも自分の仕事があるから」と考えてしまい、「大丈夫です」と断ってしまう。人に迷惑をかけてはいけないという思いが強く、つい自分で抱え込んでしまうのだ。
■具合が悪くても「平気」と言ってしまう
体調が悪いときでも、「大丈夫。平気」と無理をしてしまうのも長女気質あるあるのひとつ。人のことを心配するのは得意なのに、自分が心配される側になるとどう反応すればよいのかわからない。甘えること自体に慣れていない人も多いという。
さらに、人の反応を気にしながら周囲との調和を保とうとするため、知らないうちにストレスを抱え込んでしまうこともある。忍耐強い性格のため「この人は大丈夫」と思われがちだが、無理が重なると心身が限界を迎えてしまうこともある。
■本当は甘えたい!?長女の本音
しかし本当は、誰かに甘えたいという気持ちもある。「お姉ちゃんだから」と頑張ってきたけれど、もし優しいお兄ちゃんがいたら…そんな叶わない妄想を抱いてしまうこともあるという。本作には4万越えのいいねが寄せられ、「これ、私の人生覗いてんのかと思った」「長女・長男だとこの感情あるあるだよね」といった共感の声が続々と届いた。
■長子も末っ子も真ん中も、それぞれ大変
一方で、お兄ちゃんがいる人からは「お兄ちゃんに包容力なんかない」という現実的な声もあり、長女が抱く理想像が打ち砕かれる場面も。また「年下のほうが甘えやすい」という意見も見られた。ゐさんは「末っ子なのに長子の役をやらされている人などもいて、みんなそれぞれ大変そうだと感じました」と語る。兄弟姉妹の立ち位置や組み合わせによって感じ方が変わる点も、このテーマのおもしろさだ。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
