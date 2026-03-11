シュッとひとふき！通気性そのまま、だけど高撥水！【ロゴス】の雨衣専用防水スプレーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
シュッとふくだけで、雨も汚れも油も弾く。狙って使える【ロゴス】の雨衣専用防水スプレーがAmazonに登場!
ロゴスの雨衣専用防水スプレーは、レインウェアの撥水性能をしっかりキープしながら、素材本来の通気性を損なわないよう設計された防水スプレー。フッ素を配合した純フッ素系処方を採用し、表面に膜をつくらないため、透湿性を保ったまま高い撥水力を発揮する。レインコートはもちろん、普段使いのリュックやバッグなどにも使用でき、幅広いシーンで活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
噴霧ボタンを備えているため、狙った箇所にピンポイントでスプレーしやすく、白いシミが付きにくい処方で液だれしにくいのも嬉しいポイント。容量はウェア約5着分とたっぷりで、アウトドアや通勤・通学で頻繁にレインウェアを使う人にも心強い。
→【アイテム詳細を見る】
雨や水だけでなく、汚れや油も弾くため、日常の汚れ対策としても優秀。
→【アイテム詳細を見る】
ノンシリコン処方ならではの軽やかな仕上がりが特徴となっている。レインウェアの性能を長く保ちたい人にとって、頼れる一本。
シュッとふくだけで、雨も汚れも油も弾く。狙って使える【ロゴス】の雨衣専用防水スプレーがAmazonに登場!
ロゴスの雨衣専用防水スプレーは、レインウェアの撥水性能をしっかりキープしながら、素材本来の通気性を損なわないよう設計された防水スプレー。フッ素を配合した純フッ素系処方を採用し、表面に膜をつくらないため、透湿性を保ったまま高い撥水力を発揮する。レインコートはもちろん、普段使いのリュックやバッグなどにも使用でき、幅広いシーンで活躍する。
→【アイテム詳細を見る】
噴霧ボタンを備えているため、狙った箇所にピンポイントでスプレーしやすく、白いシミが付きにくい処方で液だれしにくいのも嬉しいポイント。容量はウェア約5着分とたっぷりで、アウトドアや通勤・通学で頻繁にレインウェアを使う人にも心強い。
→【アイテム詳細を見る】
雨や水だけでなく、汚れや油も弾くため、日常の汚れ対策としても優秀。
→【アイテム詳細を見る】
ノンシリコン処方ならではの軽やかな仕上がりが特徴となっている。レインウェアの性能を長く保ちたい人にとって、頼れる一本。