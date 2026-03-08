【陣痛グルメ】「こんなにうまいなんて…」陣痛がきてもランチを堪能！「おいしい産院グルメ」と「無痛分娩」を選んだ妊婦の選択【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
幼少期から絵を描くのが好きで、ご自身の出産後に育児メインのレポ漫画を描いている白井くま(@kumamiiiiiiiiii)さん。SNSやブログでは「無痛分娩と産院のグルメ」などの漫画を投稿し、経験者だからこそ描けるリアルな漫画だ。今回は「無痛分娩と産院のグルメ(11)〜(14)」を紹介するとともに、著者に実際の陣痛中の内診や産院のグルメについても伺った。
本作「無痛分娩と産院のグルメ」は、作者の白井くまさんの体験をもとに描かれた作品だ。出産当日、主人公は、先生から「子宮口3センチ！じゃぁバルーン入れて10時から促進剤入れてきましょうか」と告げられる。予想外のバルーンの登場に驚くも、思ったより痛くなくほっとする。それから1時間ほど経ち、ようやくお昼の時間になる。妊婦にとって束の間の癒やしのランチ。おいしいランチに舌鼓を打つも、お腹がズキッと痛み出し、自身がお産の最中だということを思い出す…。
無痛分娩を選んだ白井さんは、出産当日の内診について「陣痛中の内診が痛くなく、それだけでここの産院にしてよかったと心から思いました！そして、どこからか聞こえる同士の声にこっそりエールを送りました」と話す。
産院を選んだもう1つの決め手はおいしいグルメ。白井さんに、ご飯の感想を聞くと「産院のご飯がこんなにも温かいなんて、めちゃくちゃ感動しました！フルーツまで付いていて、贅沢でした」と満足気に振り返る。
お産の最中にもかかわらず、おいしいランチに執着してしまう主人公に、思わずクスッと笑ってしまう本作。リアリティ溢れる作品がそろう白井くまさんの漫画。これから無痛分娩を考えているという人もぜひ読んでみてほしい。
取材協力：白井くま(@kumamiiiiiiiiii)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。