雨の日もアウトドアもこれ1つ！長時間背負っても疲れにくい【ロゴスパーク】レインカバー付きバックパックがAmazonで好評販売中！
雨の日もアウトドアもこれ1つ！急な雨でも安心♪【ロゴスパーク】レインカバー付きバックパックがAmazonで好評販売中！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
アウトドアブランド LOGOS Park から、Mサイズのデイパック が登場！適度なサイズ感で、トレッキングや登山、ハイキング、ウォーキング などのアウトドアアクティビティはもちろん、普段使いにも最適。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
フロントにはバンジーコードを搭載 し、ジャケットやタオルなどを手軽に固定可能。さらに、クッション性のあるショルダーストラップと背面パッドにより、長時間の使用でも快適な背負い心地だ。
レインボーポケットには専用のレインカバーが付属しており、突然の雨でもバッグ全体をしっかり保護。天候を気にせず安心して使用できる。
シンプルで洗練されたデザインのブラックカラー は、アウトドアはもちろん、通勤・通学や旅行にもおすすめ。機能性とスタイルを兼ね備えたデイパックで、アクティブな毎日をサポート。
