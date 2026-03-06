±«¤³¤½¡ÖÀä¹¥¤Î·±ÎýÆüÏÂ¡×¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢ËÌ´ØÅì3¸©·Ù¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤Ç½é¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¹çÆ±·±Îý
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯15Ç¯¡£¤¤¤Äµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¡¢·Ù»¡¤Î¡Ö¹°è¶ÛµÞ±ç½õÂâ¡×¤ÏÆü¡¹·±Îý¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢1995Ç¯¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ºÒ³²ÂÐºö¤ÎÀìÌçÉôÂâ¤À¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹°èÅª¤ËÂ¨±þ¤·¡¢¹âÅÙ¤Êµß½Ðµß½õÇ½ÎÏ¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¼«¸Ê´°·ë¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¼«³èÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·±Îý½ªÈ×¡£Ââ°÷¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»ÑÀª¤Ï¡¢ÁÇ¿Í¤¬¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ²½¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿
²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ø¤¤¤ÁÁá¤¯Èô¤Ó¹þ¤àÈà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ÏÌ¿¤À¡£2026Ç¯3·î3Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©ÌÐÌÚÄ®¤Î¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÆÊÌÚ¡¦°ñ¾ë¡¦·²ÇÏ¤Î3¸©·Ù¤Ë¤è¤ë½é¤Î¹çÆ±¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¸ø³«·±Îý²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢Ìó20Ì¾¤ÎÂâ°÷¤¿¤Á¤¬¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤òÁÛÄê¤·¤¿²á¹ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤Ç¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤¬°ú¤½Ð¤¹¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä¾ì¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ç¯¥È¥é¥¤¥¢¥ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿µ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¡£¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝAµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¹¤òÄÌ»»14²óÀ©ÇÆ¤·¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥é¥¤¥À¡¼¡¢¾®ÀîÍ§¹¬Áª¼ê¤À¡£ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤äÀ£ÃÇ¤µ¤ì¤¿Æ»Ï©¤Ê¤É¡¢Âç·¿¼ÖÎ¾¤Î¿ÊÆþ¤¬ÁË¤Þ¤ì¤ëºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁöÇËÀ¤¬¾ðÊó¼ý½¸¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖºÒ³²ÃÏ¤ÏÆ»¤¬À°ÃÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Îµ»½Ñ¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¡£¾®ÀîÁª¼ê¤Ï¤½¤¦¸ì¤ê¡¢°Ï©¤òÁöÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»ÑÀª¡×¤Ê¤É´ðÁÃÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ÎÅ°Äì¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤é·±Îý¤ò½Å¤Í¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¥×¥í¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ö°ìÈÌ¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÒ³²¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐ±þÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö³§ÍÍ¤â¤È¤â¤È¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾¯¤·Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°ÂÁ´¤Ë¤½¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¥×¥í¤Î»ØÆ³¤Ë¤¸¤Ã¤È¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼«¤é¤â¥Ð¥¤¥¯¤òÁö¤é¤»¤¿ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Îºä°æ¾®ÂâÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê´ðËÜ¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ââ°÷¤¿¤Á¤Ï¥¸¥°¥¶¥°Áö¹Ô¤ä¡¢Íî¤ÁÍÕ¤Ç³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸±¤·¤¤Ï©ÌÌ¤Ë²Ì´º¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Å¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤ò¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£Îä¤¿¤¤±«¤â¡¢Àä¹¥¤Î¡Ö·±ÎýÆüÏÂ¡×
¤³¤ÎÆü¤Î¶õ¤Ï½Å¤¯¡¢Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð·É±ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢ºÒ³²¤ÏÅ·¸õ¤òÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¯À¸Åö»þ¡¢°ì¿Í¤ÎÂâ°÷¤È¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤ØÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Äºä°æ¾®ÂâÄ¹¤Ï¡¢Åö»þ¤Îµ²±¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÏÂâ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë½Ð¸þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×
¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢·±Îý¤Ë¸þ¤¹ç¤¦³Ð¸ç¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î±«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤«¡¢±«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀã¤â¹ß¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Àä¹¥¤Î·±ÎýÆüÏÂ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º£²ó¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î·±Îý¤³¤½¤¬¡¢Ì¿¤òµß¤¦ºÇÁ°Àþ¤ÇÉ¬¤ºÀ¸¤¤ë¡£¡Öº£²ó¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÎý½¬¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·ÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿¼¤Þ¤ëå«¡£ËÌ´ØÅì3¸©·Ù¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤Ç¹â¤á¤¿ºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ
º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë3¸©¹çÆ±¤Ç¤Î·±Îý¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö3¸©¤Ç¹çÆ±¤Ç·±Îý¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3¸©¤ÇÄ¾ÀÜ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·±Îý¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤ª¸ß¤¤¤ÎÏ¢·È¤¬¼è¤ì¡¢º£¸å¸½¾ì¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºä°æ¾®ÂâÄ¹¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤òÉôÂâ¤ÎÀè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°·è°Õ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÂâ°÷¤¿¤Á¤ËÅÁÃ£¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¥¤òÄ·¤Í¾å¤²¡¢±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤«¤é¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¡¢ÀÅ¤«¤ÊÇ®°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹çÆ±·±Îý¤ÇÆÀ¤¿³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¶¯¤¤·ëÂ«ÎÏ¤Ï³Æ¸©¤Ø¤È»ý¤Áµ¢¤é¤ì¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤½¤Î»þ¡×¤ËÈ÷¤¨¡¢Èà¤é¤Ïº£Æü¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô¡¡»£±Æ¡á°¤Éô¾»Ìé
