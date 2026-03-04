ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽く持てて、しっかり守る。電子機器を安心して運べる一品【ザ・ノース・フェイス】のトートバッグがAmazonに登場!

1


ザ・ノース・フェイスのトートバッグは、電子機器や周辺アクセサリーの収納に便利な、クッション性のあるトートバッグだ。メインコンパートメントにはしっかりとしたクッションが入っており、タブレットを収納できるスリーブやファスナー付きポケットを備えている。13インチのノートPCも簡易的に収まるサイズで、デイリーからビジネスまで幅広く使いやすい。

2


本体上部にはスマートフォンを収納できるポケットがあり、必要なものをすぐに取り出せるのが嬉しい。手持ちにも肩掛けにも使えるストラップは、荷物の量やスタイルに合わせて自然に使い分けられる。

3


軽やかな見た目ながら収納性はしっかり確保されており、ガジェット類をまとめて持ち歩きたい人にぴったり。

4


社内移動や通学、外出先での作業にも活躍する、扱いやすいトートバッグとなっている。