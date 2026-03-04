ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スポーツ後も街歩きも。快適さをそのまま楽しめる一足【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場!

ニューバランスのサンダルは、気軽に履けるスライドタイプのサンダルだ。アッパーにはブランドを象徴するフライングNBロゴをあしらい、シンプルながら存在感のあるデザインに仕上げている。

足を包み込むような柔らかなストラップと、クッション性のあるフットベッドが快適な履き心地を生み、長時間の使用でも疲れにくい。シャワーサンダルとしてはもちろん、スポーツ後のリラックス用やワンマイルのお出かけにも使いやすい。

ユニセックスで楽しめるデザインと軽やかな履き心地は、季節を問わず活躍する万能アイテムだ。

シンプルなスタイルに合わせるだけで、足元にほどよいスポーティさを添えてくれること間違いなしだ。