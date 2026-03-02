ザクぽろ！ふわフワ！ほわモチ！「クリスピー・クリーム・ドーナツ」の食感を楽しむ春ドーナツ
2026年に日本上陸20周年を迎えた「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、新たに「クルーラー生地」を開発。さらに、米粉生地もリニューアルし、春メニューではこれまでと異なる食感を楽しむドーナッツのラインナップがそろった。
【写真】「Kome-Dough いちごミルク」
■日本のニーズに応えた「クルーラー生地」
今回、春ドーナツとして2026年2月25日から新しく3種のドーナツが発売になった。なかでも注目なのが、米粉に次いで新食感の生地として開発された「クルーラー生地」。食感のバラエティを求める日本でのニーズに応えて開発された商品だ。
主にパスタに使われるデュラム小麦粉を使用した生地は、サックリした食感。これまでのクリスピー・クリーム・ドーナツにはなかったタイプ。ひと口食べるとザクッとした、焼き菓子のような食感だが、中心部分はホロッとした柔らかさを感じる。
「ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー」(356円、イートイン363円)は、このオリジナルのクルーラー生地にミルキーなホワイトチョコをトッピング。バター風味のクランチをトッピングし、“ザクほろ”生地にクランチのザクザク食感がアクセントになっている。
クリスピー・クリーム・ドーナツでは米粉生地も販売していたが、こちらも今回リニューアル。従来の生地よりもよりモチッとした食感に。ほんのり甘い米粉生地はそのまま食べてもおいしい。
「Kome-Dough いちごミルク」(378円、イートイン385円)は、この国産米粉入り「Kome-Dough」生地を、「とちあいか」入りいちごクリーム＆バニラクリームで飾り、春らしさを演出。いちごの甘酸っぱさが生地のほわモチ！感とマッチ。
定番のフワふわ生地を使った春メニューは「スプリング レモネード」(356円、イートイン363円)。華やかな黄色のナパージュが印象的。
ナパージュは甘酸っぱいレモンネード風味で、艶やかなビジュアル。トッピングには角切りのレモンピールを使い、レモンのさわやかな風味が楽しめる。程よいレモン感ですっきりとした味わいになっている。
3つを一度に楽しめる「スプリング ダズン ハーフ(6個)」(1728円、イートイン1760円)は、「ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー」、「Kome-Dough いちごミルク」、「スプリング レモネード」各1個と、かわいい笑顔の「ホワイト スマイル」、定番の「オリジナル・グレーズド(R)」が2個入ったセット。みんなで集まるときにおすすめだ。
クリスピー・クリーム・ドーナツでは、2026年2月16日から「Happy flowers」として、花をモチーフにした2種のドーナツも発売になっている。
桜風味のクリームが入った「サクラ クリーム」(334円、イートイン341円)は、桜が香るピンクのチョコを散りばめた桜色のシェルに、ホワイトチョコで桜の花を描いた、見た目もかわいいドーナツ。
「フラワー カスタード」(313円、イートイン319円)はカスタード風味のコーティングを施したリングにオレンジ色のかわいい花をあしらった一品。2つ並べると春らしさが際立つ。
まだ寒い日が続いているが、クリスピー・クリーム・ドーナツの春を感じる新商品でひと足早く春のワクワクを感じてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
