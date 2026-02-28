省スペースでしっかり洗う。毎日の洗濯をもっと軽やかに【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
家族にも一人暮らしにも。使いやすさを詰め込んだ頼れる一台【アイリスオーヤマ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
アイリスオーヤマの洗濯機は、2〜3人家族や一人暮らしのまとめ洗いにちょうどいい、6.0キログラム容量の洗濯機だ。従来品と比べて標準使用水量を約132リットルから約92リットルへと大幅に削減し、節水と節約の両方を実現している。
パルセーターと洗濯槽の容積を大型化したことで、衣類がしっかり動き、洗浄力が向上。広い槽内で効率よく洗えるため、時短にもつながる。さらに従来品よりコンパクトな設計になり、省スペースで設置しやすく、洗濯物の出し入れも楽な姿勢で行える。
2〜24時間後まで1時間単位で設定できる予約タイマーを搭載し、生活リズムに合わせて洗濯できるのも便利だ。洗濯コースは「標準／つけおき／お急ぎ／念入り／毛布／手洗い／槽洗浄／槽乾燥」と充実しており、用途に合わせて使い分けられる。
節水性、洗浄力、使いやすさをバランスよく備えた、毎日の洗濯を快適にしてくれる一台となっている。
