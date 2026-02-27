小川のせせらぎを聞きながら過ごす“何もしない”贅沢！千葉・鴨川「SUP BASE KAMOGAWA」がグランドオープン
千葉県鴨川市にある森の中に2025年11月、1日3組限定のプライベートグランピングリゾート「SUP BASE KAMOGAWA」がグランドオープンした。都心から車で約90分、都会の喧騒から離れ、小川のせせらぎを感じながら過ごす“何もしない”贅沢なひとときを楽しめる新スポットだ。愛犬と一緒に宿泊可能な客室や、サウナ＆水風呂付きの客室も完備しているので、さまざまな過ごし方ができそう。期間限定のオープン特価にも注目しよう！
【写真】バレルサウナ付きの客室「澄懐 -Chokai-」
■都心から約90分の森に1日3組限定のプライベートグランピングがオープン
「SUP BASE KAMOGAWA」は、千葉県鴨川市の森の中に誕生した、1日3組限定のプライベートグランピングリゾート。都心から車で約90分というアクセスのよさながら、周囲を森に囲まれた環境で、日常から切り離された特別な時間を過ごせるのが魅力だ。
1日3組限定という贅沢な空間設計により、プライベート感を重視した滞在が可能。まさに「大人の秘密基地」と呼ぶにふさわしい、静かで落ち着いた時間が流れている。
■小川のほとりで過ごす、静かな大人の秘密基地
施設内を流れる小川のせせらぎをBGMに、穏やかな時間を過ごせるのが「SUP BASE KAMOGAWA」の特徴。朝は澄んだ空気の中で目覚め、夜は焚き火を囲みながら星空を眺めるなど、時間帯ごとに異なる自然の表情を楽しめる。
日常から切り離された環境で、読書をしたり、ただぼーっと過ごしたり。“何もしない”ことを贅沢に感じられる空間が、ここにはある。
■プライベートサウナ＆水風呂で極上の“ととのい”を体験
1日1組限定で、客室に本格バレルサウナを完備した客室「澄懐 -Chokai-」を用意。国産ヒノキ造りならではの、心地いい香りと優しい木の温もりに包まれながら、日々の疲れをゆっくりと癒やせる。
火照った体を水風呂でクールダウンしたあとは、小川のせせらぎをBGMに外気浴。深く、静かに“ととのう”感覚を、五感で楽しめるのが魅力だ。自然と一体になるような感覚は、都会では味わえない特別な体験となる。
■愛犬と一緒に過ごせる専用客室も完備
1日1組限定で、愛犬と宿泊できる客室「翠遊 -Suīyu-」も用意されている。区画面積約90坪の広々としたアウトドア空間で、周囲を気にすることなく快適に過ごせるのがポイントだ。
愛犬と一緒に森や小川沿いを散歩したり、焚き火を囲んでゆったりくつろいだりと、自然の中で心安らぐひとときを楽しめる。また、ケージ、トイレシート、オムツ、食器など、愛犬用アメニティも充実しているため、初めてのお泊まりでも安心して利用できる。
■シェフ特製のビストロディナーを堪能
鴨川のビストロ・リストランテで働く2人のシェフが下ごしらえを手がけた、ここでしか味わえない特製ビストロディナーを用意。千葉県産ブランドポークやジビエ、アクアパッツァなど、千葉県が誇る多彩な食材を贅沢に使用した料理の数々を心ゆくまで堪能できる。
地元食材にこだわった料理は、鴨川の自然の恵みを存分に感じられる内容。プライベート空間でゆっくりと味わう食事は、滞在の大きな楽しみの一つだ。
■焚き火・映画・BBQも楽しめる充実のプライベート設備
非日常の滞在をより深く味わえるよう、客室にはこだわりの設備がそろう。お気に入りのコーヒーを片手に、室内ではプロジェクターで映画鑑賞を楽しめる。屋外では、揺らめく炎を眺めながら焚き火体験を満喫できるのも魅力だ。
誰にも邪魔されないプライベート空間で、時間を忘れて過ごす「大人の秘密基地」ならではの、上質なくつろぎのひとときが楽しめる。
また、豊かな自然に囲まれた専用の食事スペースでは、好きな食材を持ち寄ってのBBQも可能。開放感あふれる空間で、自分たちだけの特別なディナータイムを過ごそう。
さらに、「SUP BASE KAMOGAWA」周辺には、鴨川市の豊かな自然を満喫できる観光スポットをはじめ、愛犬とも一緒におでかけできる「マザー牧場」などの施設も充実。優雅なグランピング滞在と観光を組み合わせた、思い出に残る旅行が楽しめるのもうれしいポイントだ。
■3月19日まで全日20％オフのオープン記念キャンペーン実施中！
「SUP BASE KAMOGAWA」では、オープンを記念して期間限定で宿泊料金が20％オフになる特別キャンペーンを実施中だ。対象期間は2026年3月19日(木)までで、1人あたり1万2000円〜(4人1棟利用時)と、お得な価格でプライベートグランピングを体験できる。この機会に、自然と調和したリトリート滞在を満喫してみては？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
