セサミストリート・アビー推しは絶対チェックを！「PLAZA」でアビーが主役のかわいすぎるポーチが発売中
ライフスタイルストア「PLAZA」で、「セサミストリート」の愛くるしいキャラクター、アビーの限定グッズが発売中だ。立派な妖精を目指して目下、魔法の訓練中のアビーを特別にフィーチャーしたポーチ3種を、毎日持ち歩こう！
【写真】「PLAZA」から発売中！アビーデザインのポーチを見る
ポーチは、シャイニーなピンクを基調にミントカラーの差し色やハートモチーフを散りばめた、ポップでガーリーなデザインが最大の特徴。ファスナートップなどにあしらわれたカラーリボンも、ハッピーで好奇心旺盛なアビーの心の中を表しているかのようだ。撥水性のあるコーティング素材だから汚れても拭き取りやすいのもうれしい。
最もシンプルで万能な「セサミストリート ポーチ」(2860円)は、スリムなフォルムでバッグにもスッと差し込めて、持ち歩きやすいのも魅力。メイクポーチとしてもペンケースとしても使えるので、ひとつ持っていると重宝するはず！
フラップにアビーの笑顔がプリントされた「セサミストリート ミラー付きミニポーチ」(2530円)は、コスメやモバイルアクセサリーなどの小物をまとめるのにぴったりなサイズ。フラップを開くと、鏡と並んでアビーの目元が！思わず笑顔になってしまう楽しいギミックを堪能しよう。
旅先にも連れて行きたくなる「セサミストリート バニティポーチ」(4180円)は、自立するので部屋に飾るのもおすすめ。アビーの全身が描かれたキュートなデザインに、両開きファスナーの便利さと、見た目も機能性も満点のアイテムだ。
以上のアイテムは「PLAZA」各店舗および「PLAZA」のオンラインストアにて販売中。アビーが大好きなお友だちへのプレゼントにもぴったりなので、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
