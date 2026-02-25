ライフスタイルストア「PLAZA」で、「セサミストリート」の愛くるしいキャラクター、アビーの限定グッズが発売中だ。立派な妖精を目指して目下、魔法の訓練中のアビーを特別にフィーチャーしたポーチ3種を、毎日持ち歩こう！

【写真】「PLAZA」から発売中！アビーデザインのポーチを見る

ポーチは、シャイニーなピンクを基調にミントカラーの差し色やハートモチーフを散りばめた、ポップでガーリーなデザインが最大の特徴。ファスナートップなどにあしらわれたカラーリボンも、ハッピーで好奇心旺盛なアビーの心の中を表しているかのようだ。撥水性のあるコーティング素材だから汚れても拭き取りやすいのもうれしい。

最もシンプルで万能な「セサミストリート ポーチ」(2860円)は、スリムなフォルムでバッグにもスッと差し込めて、持ち歩きやすいのも魅力。メイクポーチとしてもペンケースとしても使えるので、ひとつ持っていると重宝するはず！

「セサミストリート ポーチ」(2860円)






フラップにアビーの笑顔がプリントされた「セサミストリート ミラー付きミニポーチ」(2530円)は、コスメやモバイルアクセサリーなどの小物をまとめるのにぴったりなサイズ。フラップを開くと、鏡と並んでアビーの目元が！思わず笑顔になってしまう楽しいギミックを堪能しよう。

「セサミストリート ミラー付きミニポーチ」(2530円)






旅先にも連れて行きたくなる「セサミストリート バニティポーチ」(4180円)は、自立するので部屋に飾るのもおすすめ。アビーの全身が描かれたキュートなデザインに、両開きファスナーの便利さと、見た目も機能性も満点のアイテムだ。

「セサミストリート バニティポーチ」(4180円)






以上のアイテムは「PLAZA」各店舗および「PLAZA」のオンラインストアにて販売中。アビーが大好きなお友だちへのプレゼントにもぴったりなので、ぜひチェックしてみて。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)2026 Sesame Workshop