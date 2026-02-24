スヌーピーデザインの「PLAZA」限定Tシャツは10種全部かわいいのに1枚4000円以下！何枚も欲しくなる全ラインナップを一気にチェック
ライフスタイルストア「PLAZA」から、スヌーピーデザインの新作Tシャツが一気に登場。カジュアルなスタイルに取り入れやすいグッドデザインぞろいで、1枚3960円と手頃なプライスだから何枚も買いたくなる！しかも、どれも「PLAZA」限定だから、ほかと被らないのもうれしい。春に備えて、お気に入りの1枚をゲットしておこう。
【写真】「PLAZA」限定のスヌーピーTシャツラインナップを見る
■カーディガンやアウターの前を開けて着こなしたい！フロントのプリントが目を引く3枚
前面に大きくプリントが入ったTシャツは、羽織りモノのボタンを開けて着られるので春になる前から取り入れやすい。暖かくなってきたら1枚で主役級の存在感を放つ、好デザインの3枚をまずはチェック！
ガーリーなスタイルにうってつけな「フォトアイコンTシャツ バニラホワイト」(3960円)、ひと足先に夏のムードを届ける「Tシャツ サーフ ブラック」(3960円)と「Tシャツ パラソル オフホワイト」(3960円)は、フロントのグラフィックが目を引く。ボトムスを問わずコーデできる万能アイテムだ。
■古着好き必見！アメリカンなムード漂うベーシックデザインは守備範囲の広さがダントツ
ヘザーグレー地にシンプルな線画で描かれたスヌーピーが映える「Tシャツ アッシュ」(3960円)と「Tシャツ グレー」(3960円)、えりのリブだけ色が異なる「カウボーイTシャツ オフホワイト」(3960円)は、ヴィンテージなムードが持ち味。
シンプルにデニムと合わせるほか、トラックパンツやワイドパンツと合わせたり、あえてかっちりとしたジャケットの中に取り入れて抜け感を演出したりと、さまざまなスタイルに活用しやすいのが特徴。オールマイティなデザインだけに、着る人の味付け次第で着こなしの幅が無限に広がる。
■もこもこモチーフにキュンキュンしちゃう！サガラ刺しゅうのワンポイント入りT
「Tシャツ サガラ刺しゅう ブラック」(3960円)と「Tシャツ サガラ刺しゅう アッシュ」(3960円)は、胸元にあしらわれたもこもこのスヌーピーが最大の魅力。ふさふさの毛並みみたいでとにかくかわいい！
ブラックは向かい合うスヌーピーとアンディ、アッシュは真っ赤なハートを浮かべるスヌーピーと、ベースカラーによりワンポイントのデザインが異なる。さりげないリンクコーデに取り入れてみては？
■後ろ姿に差が付く！バックプリントがキュートな2枚は胸元のワンポイントまで抜かりない
「バッグ4マスTシャツ バニラホワイト」(3960円)と「Tシャツ ホワイト」(3960円)の2枚は、バックプリント入り。胸元にはワンポイントのデザインが入っているので、前から見ても後ろから見てもキュートというアイテムだ。
いずれも、胸元のデザインは刺しゅうで表現されているので、ワンポイントでも存在感はバッチリ。背中のデザインを見せたいので、羽織りモノよりはインナーにレイヤードするスタイルがおすすめだ。
以上のアイテムは「PLAZA」だけの限定で、店舗のほか公式オンラインショップでも購入可能。遊び心あるファッションを楽しみたいならぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
