【過程がハチャメチャ】亀を助けた直後に毒ガス噴射→竜宮城を全カットされた浦島太郎の末路に爆笑【作者に聞く】
【4コマ漫画】「忙しい人のための桃太郎」を読む
「4コマ1000本ノック」を無料公開し、理不尽なオチやパロディで人気を集める津夏なつな(@tunatu727)さん。今回は、誰もが知る昔話を現代の「タイムパフォーマンス」重視でアレンジし、爆速で完結させてしまう斬新な4コマ漫画を紹介する。
■爆速で完結する昔話の行方
「忙しい人のための浦島太郎」では、亀を助けた直後に毒ガスを浴び、即座に老人にされてしまう。竜宮城での過程をすべて端折ったこの展開に、読者からは「短縮しすぎ」「太郎が行方不明」とツッコミが殺到した。一方の「忙しい人のための桃太郎」にいたっては、桃が流れてくるシーンすらなく鬼退治が完了する。
津夏なつなさんは「4コマだけで物語を完結させることに挑戦した。時短での終わらせ方を考えると、どれも乱暴に終わらせるしかなくなるのがおもしろいと思った」と語る。本来の筋書きをあえて破綻させることで、独特の笑いを生み出している。
■プロセスの差異が生むおもしろさ
2つの作品は、対照的な構成になっている。浦島太郎はプロセスを省略することで唐突なバッドエンドを迎えるが、桃太郎は唐突なハッピーエンドを描き、読者が背景を想像できる余韻を残している。
津夏なつなさんは「行き着く結末は原典どおりでも、プロセスによっては全く違った物語になるのがおもしろい」と分析する。たとえ終わりが同じでも、そこへいたるまでの過程がいかに重要であるかという批評性が、ギャグの裏側に隠されている。
■笑いを生むための試行錯誤
ネタ作りにおいて、シチュエーションから考えるときは非常に苦戦するという。よいオチが思いつかないときは、3コマ目で一度落とし、さらに4コマ目で別のオチを重ねることで強引に笑いをつくることもある。
「苦労はするが、納得のいくおもしろい作品になることが多い気がする」と語る津夏なつなさん。時短をテーマにしながらも、その裏側には地道な模索と、読者の期待に応えるための丁寧な計算が詰まっている。既存のフォーマットを活用しながら、常に新しい笑いの形を追求し続けている。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。