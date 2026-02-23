全自動で豆から挽いた本格的な一杯がたのしめる！【パナソニック】のコーヒーメーカーがAmazonに登場中‼
本格的な一杯を手軽におうちで楽しめる!【パナソニック】のコーヒーメーカーがAmazonに登場!
忙しくても毎日使える全自動ミル。ミル・抽出・洗浄まで、すべて自動でおまかせ。微粉が発生しくくい縦型ミルで、クリアな味。
抽出が終わると自動的に保温に。保温開始から30分後に設定温度を下げ、2時間後には保温が切れ、煮詰まりを軽減する。
「挽いて落とす」縦型ミル。メッシュフィルターの交換で挽き分けでき、粉からも抽出可能。ミルを蒸らしの前に自動で洗浄するから、お手入れも簡単。
2種類のフィルターで豆を「挽き分け」でき、リッチ・マイルド・ストロングコースでの「淹れ分け」と「挽き分け」の組み合わせで、好みに応じた6種類のコーヒーがたのしめる。 新たに搭載されたストロングコースでは、香りとコク際立つコーヒーが味わえる。「蒸らし」と「抽出」のプログラムをデカフェ豆に最適化することで、「コク」のあるコーヒーに抽出。おやすみ前のリラックスタイムに、カフェインを控えながら味わい深い一杯を。物足りなさを感じがちなカフェインレス豆も「コク」のあるコーヒーに抽出。
