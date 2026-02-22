毎回聞かれる「ポイントはお持ちですか？」のストレス…。断った客にスーパーの店員が突きつけた、壮大すぎる反論【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
急いでいるときのレジ会計。「ポイントカードはお持ちでしょうか？」「いえ、ないです」「すぐにお作りできますが、いかがですか？ 毎月いくらくらいお買い物されますか？ 大変お得ですよ！」
財布をパンパンにしたくないから断っているのに、親切心からか延々と続く勧誘トーク。こんな経験をして、内心面倒くさいなと感じたことはないだろうか。
今回は、そんな誰もが経験するレジでのやり取りを斜め上のギャグに昇華した、伊東さん(@ito_44_3)の漫画『ポイントカードはお持ちですか？』を紹介するとともに、ご本人に話を聞いた。
■ポイントを貯めれば「ベンツ」が買える？
スーパーマーケットのレジで「ポイントカードをお作りしますか？」と聞かれ、「いいです」とキッパリ断った客。しかし、レジ係は引き下がらない。「毎月いくらくらい買い物をしますか？」と食い下がってくるのだ。
だいたい1万円だと答えると、100円で1ポイント還元のこの店では、月に100円分、年間で1200円分のポイントが貯まる計算になる。「ポイントカードを作っていれば、ポイントで買える物もあるんですよ」とドヤ顔で語りかけるレジ係。そして、彼が指差した先には、なんと高級車の「ベンツ」が停まっていた。
■有名なコピペの秀逸なパロディ
本作は、ネット上で古くから語り継がれている有名な小話をパロディ化したものだ。一日2箱、30年間タバコを吸っている喫煙者に対し、「それだけのお金を貯金していれば、あそこにあるベンツが買えましたね」と非喫煙者が言い放つ、通称「タバコベンツ」のコピペである。
スーパーマーケットで「100円で1ポイント」の還元率は、確かにかなりお得だ。チリも積もればで、気づけば数千円分のポイントが貯まっていることもあるだろう。しかし、それを「ベンツ」で換算しようとするとどうなるか。年間1200円の還元で約1000万円のベンツを買うには、なんと「8300年」という途方もない年月がかかるという、不条理かつ壮大なオチが待っている。
■毎日投稿を続けるモチベーション
X(旧Twitter)で毎日投稿を続けている作者の伊東さん。「ルーチンにすることで計画的に作業ができるので、今後とも大切にしていきたいと思っています」と語る。バズった作品に描き下ろしを加えた5コマ漫画は、現在Kindleで無料公開中だ。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。