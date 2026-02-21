À°·ÁÁ°¤Î¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¡ª½÷Í§Ã£¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Æ´¤ì¤È¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¡²è¤¬ÏÃÂê¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤â¤Á¿ä¤·¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎµÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡¢ÃË»Ò¤Ë¡Ö¥Ö¥¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡×¤È±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤ì¤¤¤Ê¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Î¤æ¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÀ°·Á¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ì¤¤¤Ê¤Ë¡ÖÀ°·Áµ¿ÏÇ¡×¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç³ØÀ¸»þÂå¤Î¤æ¤¤¤«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡Ä!?ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤á¤ß¤¯¤í(@ammkr2222)¤µ¤ó¤Î¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¿ä¤·¤Æ¤Í!?¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ°·Á¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¡×¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£¡Ö¤æ¤¤¤«¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¥¥Ä¤¤¡×¡ÖºÇ¸å¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢18Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢À©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£(¢¨Ì¡²è¤Ë¤Ï¡¢À°·Á¤Î¸ØÄ¥É½¸½¡¦¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Ê¤É¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÜÍ÷¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦µÜËÜ¤ì¤¤¤Ê¤¬¡¢²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤äÆ´¤ì¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÀ°·Á¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¡×¤¬¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À°·ÁÁ°¤Î¼Ì¿¿¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ò´Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÉ¸å¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÍ¾±¤¤¬»Ä¤ëºîÉÊ¤À¡£
ºî¼Ô¤Î¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¤¬Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢SNS¤Î¹¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖX(µìTwitter)¤¬Î®¹Ô¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤í¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤´¤í¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½Å¤¤Å¸³«¤òÉÁ¤²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤Ê¬¤±¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Îø°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÂ¿¤¯ÉÁ¤¯¤Ê¤«¤ÇÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¾Â¤ëÎø°¦¡É¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿´¾ðÉÁ¼Ì¤¬ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»÷ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÊªÁü¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¤¢¤á¤ß¤¯¤í¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢ËÜºî¡ÖÀ°·Á¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÃ¡×¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤¢¤á¤ß¤¯¤í(@ammkr2222)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£