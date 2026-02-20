河津桜は今が見頃！今週末の三連休(2月21日〜23日)に見頃を楽しめる河津桜のお花見名所ガイド
2月も下旬となり、早咲きの桜「河津桜」が各地で見頃を迎えている。中には、満開の河津桜が楽しめるところも。今週末の三連休(2月21日〜23日)に5分咲き以上の河津桜を楽しめそうなおすすめスポットを紹介する。
【写真】三連休(2月21日〜23日)に見頃を迎えそうな花見スポット
※各スポットの見頃は2026年2月19日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※そのほかの内容は取材時点の情報です。
■【東海】今週末の三連休(2月21日〜23日)見頃の河津桜を楽しめそうな名所
■【東海・静岡県】河津川沿桜並木の桜 / 濃いピンク色が美しい河津桜並木
開花状況：7分咲き(※2026年2月19日現在)
河津桜は早咲きの桜で、寒緋桜系と早咲き大島桜系の自然交配種と考えられており、開花が早いのが特徴。1月下旬からつぼみがほころび始め、3月上旬まで濃いピンク色に咲き誇る。特に、河津川沿い約4キロに咲く850本の河津桜は必見だ。河津桜の原木は樹齢約70年で、河津は全国にある河津桜の発祥の地でもある。
2026年2月7日から3月8日(日)の期間には、河津桜まつりが開催。この間は特に賑わっており、地場産品などの露店が並ぶほか、桜並木や名木がライトアップされる。
■【東海・静岡県】三嶋大社の桜 / 御本殿へと続く参道、200本の桜が迎えてくれる
開花状況：7分咲き(※2026年2月19日現在)
静岡県三島市の桜の名所として知られる三嶋大社。三嶋大社の桜は、種類の多さと景観の美しさが魅力だ。境内には約15種200本の桜が植えられ、河津桜が2月中旬に咲き始め、4月中旬の八重桜まで、長い期間にわたって桜を楽しむことができる。
■【関東】今週末の三連休(2月21日〜23日)見頃の河津桜を楽しめそうな名所
■【関東・神奈川県】三浦海岸の河津桜 / 河津桜と菜の花のコントラストが美しい
開花状況：満開(※2026年2月19日現在)
神奈川県三浦市の三浦海岸駅から小松ヶ池公園までの片道約1キロに、約1000本の河津桜が植えられている。河津桜の見頃の時期には菜の花も開花し、ウォーキングしながら、早咲きの河津桜と菜の花を楽しむことができる。桜と菜の花のコントラストが美しい。
2026年3月3日(火)まで「三浦海岸桜まつり」が開催。期間中は三浦海岸駅前に特設テント村が設けられ、三浦の特産品が販売される。
■【関東・神奈川県】あぐりパーク嵯峨山苑の桜 / 菜花と桜と紅梅の競演
開花状況：満開(※2026年2月19日現在)
西に富士山や箱根連山、南に相模湾・伊豆大島、東には東名大井松田インターチェンジと曽我丘陵を見渡せる大パノラマのあぐりパーク嵯峨山苑。2026年2月7日から3月22日(日)まで「菜花まつり」を開催する。
河津桜をはじめとする6種類200本の桜、紅梅、白梅、蝋梅、水仙が順次開花し、一面には黄色い菜の花が黄色いじゅうたんを作り出し甘い香りを漂わせる。河津桜の多弁雑(たべんさい)という珍しい桜もある。標高差(標高230〜285メートル)による景観の変化は、ここでしか味わえない絶景だ。
■【関東・千葉県】佐久間ダム公園の桜 / 佐久間ダム周辺に約2200本の桜が咲き誇る
開花状況：7分咲き(※2026年2月19日現在)
鋸南町内では源頼朝の史実にちなんだ「頼朝桜」の愛称で親しまれる河津桜。佐久間ダム周辺では、新しい季節の訪れを象徴する約2200本の桜(早咲き頼朝桜、ソメイヨシノなど)が咲き誇る雄大な景観を堪能できる。親水公園も整備され、ピクニックやハイキングにも最適だ。
2026年2月7日から3月14日(土)には頼朝桜まつり、3月15日(日)〜4月5日(日)には桜まつりを開催。また、3月28日(土)にはお花見マルシェも開催される。またダム周辺では、桜の開花状況に合わせ、ライトアップを実施する。
■【九州】今週末の三連休(2月21日〜23日)見頃の河津桜を楽しめそうな名所
■【九州・大分県】四浦半島の桜 / 豊後水道の青色と河津桜の桃色の対比が美しい
開花状況：7分咲き(※2026年2月19日現在)
リアス式海岸が発達している四浦半島(ようらはんとう)では、地域住民を中心に植栽された早咲きの河津桜5000本以上が2月上旬から開花し、一足早い春の便りが届き始める。
2026年2月7日から3月1日(日)の期間は、四浦半島一帯で「第14回豊後水道河津桜まつり」が開催。桜まつり期間中は、つくみイルカ島の駐車場を「さくらSA(サービスエリア)」とし、観光案内や出店を実施。また、蔵谷会場や越智小学校駐車場でも出店があり、つくみイルカ島併設のつくみマルシェでは、期間限定のお土産の販売も行っている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
