セブンで『にゃんこ発見！』しよう。2月22日にちなみ、“ねこモチーフ”の新商品が今年も登場！
2月22日は「ねこの日」。昨今、ねこをモチーフにした商品は一過性のブームを超え、世代や性別を問わず愛される一大トレンドとして定着しつつある。
【画像を見る】セブンの「ねこの日」新商品を一挙紹介！
そんな“ネコノミクス”が空前の盛り上がりを見せるなか、セブンイレブンが2026年も期待に応えてくれた。昨年もSNSを中心に「かわいすぎて食べられない」と大反響を呼んだ「ねこの日」フェア。今年は『にゃんこ発見！』と題し、さらにパワーアップして帰ってきた。
今回は、ひと足先に開催された「セブンイレブン『にゃんこ発見！』新商品発表会」に潜入。スペシャルゲストとして俳優の桜井日奈子さんも登壇したイベントの様子とともに、注目の新作スイーツをレポートする。
■「肉球」だけじゃない。今年は“ねこのあちこち”がスイーツに!?
まずは、今年のラインナップが昨年とどう違うのか、その進化のポイントから紹介しよう。
昨年の「ねこの日」企画では、主に「肉球」をモチーフにしたスイーツが展開され、通常の客層に加え、普段あまりコンビニスイーツを手に取らない層からも絶大な支持を得た。特に女性客の購入比率が通常より約20%も上がったという。
一方で、SNSでは「かわいい！」という絶賛の声が寄せられる中、「肉球以外のバリエーションも欲しい」というねこ好きならではの熱いリクエストもあったそうだ。
そこで今年のセブンイレブンは、その声を全面的に採用。昨年好評だった「肉球」に加え、「ねこの柄」「しっぽ」「目」など、ねこの身体の愛らしいパーツを余すところなく表現した全6品(スイーツ、パン、アイス)が登場する。
ねこを飼っている人はもちろん、「飼っていないけれどねこグッズには目がない」という“ねこファン”の心を鷲づかみにする、見た目も味もこだわり抜いた商品がそろった。
■『にゃんこ発見！』で発売する、ねこモチーフの全6品を一挙紹介！
1.三毛猫もちもちクレープ(299円)
3種類のクリームで三毛猫模様を模した、かわいらしい見た目のクレープ。オリジナルブレンド粉を使用したもちもち食感のクレープ生地は、クリームやスポンジとの相性を踏まえたくちどけのよさが特徴だ。角を指で立てるとまるでねこの耳のようなシルエットになるのがかわいいポイント。
2.にゃんパフェ(390円)
甘いカフェオレムースに、ほろ苦いぷるぷる食感のコーヒー寒天、軽いくちどけのミルクムース、なめらかなカフェオレホイップを重ね、ピンク色の肉球をイメージしたお団子とミルクあんホイップ大福をトッピングしたボリューム満点のパフェ。長く楽しめるよう、食感の変化にもこだわっている。
3.にゃまどら ミルクキャラメル(239円)
ふんわりとしたどら焼生地をねこ型に型抜きした和風スイーツ。中にはキャラメルホイップとソース、ザクザクのカラメルチップをサンド。すっきりした甘さで、カラメルチップのほろ苦いアクセントもよい。
4.ねこのしっぽみたいなぱん ホイップクリーム(213円)
セブンイレブンの人気商品「ふわもちちぎりぱん」もねこに変身！細長いフォルムとしま模様、先端までコーティングされたチョコレートがねこのしっぽを連想させる。パンをねこのしっぽに見立てるアイデアは、開発者の愛猫が参考となったそう。
5.ねこも目がにゃい ツニャのパン(203円)
ねこの丸い瞳を連想させる、ネーミングも見た目もかわいい惣菜パン。具材はねこの大好物であるツナを採用し、パンの形と中身の両方でねこの世界観を表現した。セブンイレブンがねこモチーフの限定商品を惣菜パンで出すのは今回が初めてのこと。ツナはボリュームたっぷりなので、最後の一口までパンとツナをバランスよく味わえる。
6.セブンプレミアム ホワイトチョコ大好きな白くま(397円)
セブンイレブンのロングセラー商品「練乳の味わい白くま」もねこ仕様に！ねこの日にちなみ、肉球をモチーフとした特別感のある見た目が魅力。ピンクの肉球部分はいちご風味のホワイトチョコアイス、白い部分はハート型マシュマロとホワイトチョコ風わらびもち。数量限定なので、チルドコーナーに立ち寄った際はチェックを欠かさずに！
■大のねこ好き、桜井日奈子もメロメロ！新作スイーツ実食レポ
イベント後半には、スペシャルゲストとして俳優の桜井さんが登壇。実家では17歳になる2匹のねこを飼っているそう。
「家族のグループLINEは、大体実家のねこの話題で盛り上がっています」と、筋金入りのねこ好きエピソードを披露してくれた。今回は、そんな桜井さんと、公式SNSやWeb動画にも登場している「1日ねこ店長」のポセイドン君と一緒に、注目の新作スイーツを実食チェックしていく。
まず登場したのは、三毛猫の模様を再現した『三毛猫もちもちクレープ』。
実はこの商品、商品本部 ベーカリー・スイーツ部 スイーツ・乳飲料 マーチャンダイザーの前田潮美さん(※自身も3匹のねこと暮らす愛猫家だそう)が、「ねこのお腹のタプタプした触り心地が好きすぎて、それを食感で表現したい」という、こだわりから生まれた一品だ。
試食した桜井さんも一口食べるなり、「すごいモチモチ！ 強く持ちすぎると潰れちゃいそうな柔らかさですね。うちの実家のねこもけっこうふくふくしているので、このお腹のプニプニ感はすごくわかります。愛おしく感じますね」と、とろけるような表情に。
なかにはミルククリーム、チョコソース、キャラメルソースに加え、スポンジも入っていて食べ応えも抜群。「一度に3つのクリームを楽しめる味の変化があって、最後まで飽きさせない工夫を感じます」と、味のクオリティにも太鼓判を押していた。
続いての実食は、2024年の発売時に話題を呼んだ“肉球お団子”の進化版『にゃんパフェ』。お団子とお餅で表現された立体的な肉球が印象的で、ボリューム満点のパフェスイーツだ。
「見た目のインパクトがすごい！肉球が立体的でなんとも言えないかわいさです」と桜井さん。下層はカフェオレムースとミルクムース、そしてコーヒー寒天が入った「カフェオレ味」の仕立て。実食した桜井さんは次のようにコメント。
「お餅が4つも入っているので食べ応えがあるんですが、甘さは控えめですね。特に、セブンイレブンのコーヒーが大好きな私にはたまらない香り高さです。中の寒天のプルプルした食感がアクセントになっていて、ついついスプーンが進んじゃいます」
■限定グッズがもらえるかも！サンリオコラボ「にゃんにゃん」キャンペーン
今回の『にゃんこ発見！』フェア、見逃せないのはスイーツだけではない。セブンイレブン公式アプリ限定の抽選企画として、チョコキャットやチャーミーキティなどのサンリオキャラクターズとコラボした『にゃんにゃんキャンペーン』も実施。
期間中、公式アプリを提示して税抜222円以上を購入するごとに、サンリオキャラクターズオリジナルグッズが当たる抽選に応募できる。ここでしか手に入らない限定グッズが当たるチャンスなので、忘れずに参加しよう！
ねこ好きの心を知り尽くした開発チームが「自分たちが欲しいもの」を形にした、今年のセブンイレブン「ねこの日」商品。桜井さんも「パッケージもかわいくてつい手に取りたくなる。売り切れる前に全種類制覇したい！」と意気込んだ。
『にゃんこ発見！』で登場した新商品は全国のセブンイレブンで順次発売中。ねこ好きの皆さんは、売り切れる前にお近くの店舗で「にゃんこ発見」してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝西脇章太
編集＝澤田麻依
