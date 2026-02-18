抱きしめるだけでぽかぽか♡冬のおともに【山善】蓄熱式電気湯たんぽはAmazonで好評販売中♪
冬の冷え対策に◎充電式でずっと暖かい【山善】蓄熱式電気湯たんぽはAmazonで好評販売中♪
温かさだけでなく、愛らしいデザインで見た目も楽しめる蓄熱式湯たんぽ。お部屋に置くだけでホッと和むインテリアになり、プレゼントにも最適。お子様から大人まで、使うたびに笑顔になる癒しの存在。
7分程度のスピード蓄熱・最大8時間連続使用。電気代を節約できる省エネ設計で、面倒なお湯の交換や給湯作業は一切不要。
1日8時間布団内で使用した場合、蓄熱1回にかかる電気代は約1.5円と、他の暖房器具に比べて非常に経済的。寒い季節の電気代を気にせず、家計に優しく暖房対策ができる。繰り返し使える蓄熱式で、蓄熱温度約55℃で寒い冬でも手軽に冷え対策ができる。
わずかな充電時間（約7分）で、最長8時間の温かさが持続 (布団内使用時)。コードレスなので布団やリビングでの使用も快適。
