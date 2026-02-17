日本一高いスタバ、東京ソラマチに誕生 地上約150mから春は花見カフェタイムも可能
【女子旅プレス＝2026/02/17】地上約150m、日本一高い場所にあるスターバックスが誕生。東京ソラマチ30階に「スターバックス リザーブ カフェ」2号店が、3月10日（火）にオープンする。絶景と共に、サクサクのコルネッティをラテに浸して楽しむディップスタイル体験など、上質な大人のカフェタイムを堪能できる。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
新店舗「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」は、日本一の高さを誇るスターバックスだ。晴れた日には東京スカイツリー（R）や東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができる抜群の眺望を一望でき、夜には煌めく夜景が広がる。
春には地上150mの高さから隅田川の桜を見下ろす、このロケーションならではの花見が実現。店内はクイックなカウンター席から、眺望が楽しめるテーブル席、ゆったり寛げるラウンジ席まで3つのゾーンで構成され、シーンに合わせた贅沢な時間を過ごすことができる。
スターバックス リザーブ カフェでは、2025年9月のオープン以来、「クラシック ダブル トール ラテ」にシナモンなど好みのコンディメントを加え、イタリアンベーカリー「プリンチ」のコルネッティをディップする「ディップスタイル」体験を提案している。
2月27日からは、期間限定の「サクラ ディップ」体験が登場。新作の「コルネッティ サクラ」を、スターバックス リザーブのエスプレッソを使用した「クラシック ダブル トール ラテ」に浸すことで、桜クリームの優しい甘みとエスプレッソのコクが混ざり合い、手元に桜が咲いたような華やかな味わいが広がる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京ソラマチ30階
電話番号：未定
営業時間：全日10:00-23:00（ラストオーダー22:30）
店舗面積：235.17平米（71.26坪）客席数：80席
【Not Sponsored 記事】
◆地上150mから見下ろす絶景スタバ店舗
◆コルネッティをラテに浸す新習慣「ディップスタイル」
■スターバックス リザーブ（R） カフェ東京スカイツリータウン30F店
