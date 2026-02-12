コーディネートが可愛くなる「普通すぎない」オシャレな黒

黒で欲しいのは「遊びのある」デザイン

今ある黒になじみつつ、リフレッシュが図れる＋１。華やぎや深み、立体感など、足りないものを補うことで、黒の可能性はますます広がっていける。ほかの色だと少し勇気がいるけれど、黒ならトライできる、高いデザイン性や特徴的な素材のアイテムをセレクト。







洗練度の高い黒のショートで「王道トレンチをアップデート」

ショートトレンチコート／CREDONA 首が隠れる高さと中に着込めるワイドな形。丈は短く、すっきりとマイナーチェンジされたトレンチは、ロングコートとはまた違う研ぎ澄まされたハンサムへ導く。







珍しいレースのえりつき

レースカラーカーディガン／キャバン（キャバン 丸の内店） コンパクトな形や連なるボタンから漂う品格で大人の甘さへ。カシミヤ混で肌あたりもなめらか。







モードに装えるハリ感プリーツ

プリーツスカート／Graphpaper（グラフペーパー 東京） しなやかな生地による躍動感と、しっかりとしたひだによる立体感で、黒でまとめてもリズムが誕生。







