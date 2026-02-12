ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

超音波×低温ケアで、うるツヤ髪へ導くナイトアイロン【ヤーマン】超音波トリートメントが魅力！ナイトリペアアイロンがAmazonに登場！

スクリーンショット 2026-02-08 214951


夜のうちに髪のベースを整える新習慣。ヤーマン「ナイトリペアアイロン」は、夜のお風呂上りやドライ後に使う“夜アイロン”専用家電。低温×超音波テクノロジーでトリートメント成分の浸透をサポートし、就寝中にじっくりと髪本来のツヤや質感を育てる。翌朝、寝癖直しに手間を取られない快適な時間が手に入るのが最大の魅力。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2026-02-08 215042


あなたの髪に合わせて選べるケア設計。このアイロンは「ディープトリートメントモード」「ナイトリペアモード」「ストレートモード」の3種類を搭載。ディープではトリートメント成分の浸透を促進、ナイトでは寝ている間の補修ケアに最適、そしてストレートでは朝の仕上げにも使える万能性が魅力。

スクリーンショット 2026-02-08 215106


ヘアケアにやさしい新発想。一般的なヘアアイロンは高温でクセを伸ばすのが主流だが、この「ナイトリペアアイロン」は低温×超音波で髪へのダメージを抑えながらトリートメント効果を引き出す設計。熱を与えすぎないから、髪の傷みが気になる方にもおすすめ。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2026-02-08 215136


機能とデザインを両立したヘアケア家電。ネイビーの落ち着いたカラーと洗練されたフォルムで、バスルームやドレッサーになじみやすいデザイン。コードレスでも使えるので、忙しい毎日にも取り入れやすく、毎晩の“仕込みケア”が楽しくなる。