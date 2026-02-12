眠っている間に、髪を補修。新習慣ナイトリペア【ヤーマン】超音波トリートメントが魅力！ナイトリペアアイロンがAmazonに登場！
超音波×低温ケアで、うるツヤ髪へ導くナイトアイロン【ヤーマン】超音波トリートメントが魅力！ナイトリペアアイロンがAmazonに登場！
夜のうちに髪のベースを整える新習慣。ヤーマン「ナイトリペアアイロン」は、夜のお風呂上りやドライ後に使う“夜アイロン”専用家電。低温×超音波テクノロジーでトリートメント成分の浸透をサポートし、就寝中にじっくりと髪本来のツヤや質感を育てる。翌朝、寝癖直しに手間を取られない快適な時間が手に入るのが最大の魅力。
あなたの髪に合わせて選べるケア設計。このアイロンは「ディープトリートメントモード」「ナイトリペアモード」「ストレートモード」の3種類を搭載。ディープではトリートメント成分の浸透を促進、ナイトでは寝ている間の補修ケアに最適、そしてストレートでは朝の仕上げにも使える万能性が魅力。
ヘアケアにやさしい新発想。一般的なヘアアイロンは高温でクセを伸ばすのが主流だが、この「ナイトリペアアイロン」は低温×超音波で髪へのダメージを抑えながらトリートメント効果を引き出す設計。熱を与えすぎないから、髪の傷みが気になる方にもおすすめ。
機能とデザインを両立したヘアケア家電。ネイビーの落ち着いたカラーと洗練されたフォルムで、バスルームやドレッサーになじみやすいデザイン。コードレスでも使えるので、忙しい毎日にも取り入れやすく、毎晩の“仕込みケア”が楽しくなる。
