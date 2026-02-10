「TREASURE」日本ツアーFINALがオンラインで楽しめる！京セラドーム公演を生中継＆見逃し配信！
YG ENTERTAINMENT所属の超人気10人組ボーイズグループ「TREASURE」の日本ツアー最終公演が、ライブ配信サービス「sheeta Live Stream」で国内独占生中継されることが決定！
対象となるのは、2026年2月11日（水・祝）に京セラドーム大阪で開催される「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」FINAL公演！
すでに会場チケットが完売している最終日公演を、ネット配信チケット制で全編生中継するほか、2月27日（金）から3月12日（木）までの14日間、完全版の見逃し配信も実施されます。
2022年の日本ツアーでは8都市26公演で計29万人を動員し、韓国アーティストの初来日ツアーとして史上最多規模を記録した「TREASURE」。
今回のFINAL公演では、ペンライトと連動したライティング演出や、京セラドームならではの特別ステージ演出が予定されているとのことで、ファンは必見。
プレミアチケットのライブを生視聴できるチャンス！
さらに、配信視聴チケットの購入者全員に、本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用したメンバーソロトレーディングカード（全10種・ランダム）がプレゼントされます。
2026年2月11日（水・祝）15時から「sheeta Live Stream」にて生中継され、見逃し配信は2月27日（金）18時から3月12日（木）23時59分まで視聴可能（予定）。
【放送概要＆ネット配信チケット情報】
■番組名：「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」
sheeta Live Stream 独占生中継
■配信日時：
＜生中継＞2026年2月11日（水・祝）15:00〜
＜見逃し配信＞2026年2月27日（金）18:00〜2026年3月12日（木）23:59（予定）
※14日間見放題。配信開始日時は前後する場合あり
■チケット販売・視聴ページ：
＜生中継＋見逃し配信＞https://sheeta.jp/live-stream/live/smXHS7XphFD4FT5YD4tk9A9w
＜見逃し配信のみ＞https://sheeta.jp/live-stream/live/smLLbjiaon4zmGKfpsCHG4b9
■配信チケット価格：
＜生中継＋見逃し配信＞5,500円（税込）
＜見逃し配信のみ＞3,850円（税込）
※冒頭部分のみ一部無料配信あり
■配信チケット販売期間：
＜生中継＋見逃し配信＞2026年1月30日（金）11:00〜2026年2月11日（水・祝）16:59
＜見逃し配信のみ＞2026年2月11日（水・祝）19:00〜2026年3月12日（木）23:59
■購入者特典：＜内容＞本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用したメンバーソロトレーディングカード（全10種ランダム、後日発送）
＜対象者＞「生中継＋見逃し配信」または「見逃し配信のみ」のチケットを購入した方全員
※配信チケットの購入方法や視聴方法・特典についての詳細は、上記「チケット販売・視聴ページ」をご確認ください。
【「sheeta Live Stream」とは】
株式会社ドワンゴが運営するライブ・イベント配信サイト。
高画質・高音質・コメント機能により、快適で臨場感のある視聴体験が可能。
■公式HP：https://sheeta.jp/live-stream/
【公演概要】
■公演名：2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA FINAL公演 2日目
■開催日時：2026年2月11日（水・祝）開場 13:00 / 開演 15:00
■会場：京セラドーム大阪
■主催：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社
会場に足を運べなかったファンにとっても、特別なステージを自宅で楽しめる貴重な機会。ぜひチェックしてみて。
【レタスクラブ編集部YYY】