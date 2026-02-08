ムーミンバレーパークに花と光で楽しむ季節限定演出が登場！アイスチューリップで冬景色が一変
「ムーミンバレーパーク」では2026年2月7日より、約1000ポット・3000球のアイスチューリップ(※1)がパーク内に登場している。
【写真】色とりどりのアイスチューリップと物語のキャラクター装飾が並ぶ、ムーミンバレーパーク「入り江のテラス」の昨年度実施イメージ
■園内各所でひと足早い春の風景が広がる
入り江のテラスは、物語に登場するチューリッパ(※2)の世界観を表現した「チューリッパのテラス」として演出され、園内にひと足早い春の風景が広がる。
(※1)「アイスチューリップ」とは、球根を冷蔵庫で一定期間管理し冬を経験させたあと、屋外に移動させることで「春が来た」と勘違いさせて真冬に開花させたもの。
(※2)チューリッパとは、小説「小さなトロールと大きな洪水」の中で、ムーミンママが明かり代わりとして持っていた光るチューリップの中から登場する、青く光るウェーブのかかった長い髪をしたキャラクター。
ムーミン屋敷の前の花壇にもパンジーやビオラとともにアイスチューリップが登場。冬の花が織り成す彩りと物語の世界とのコラボレーションで、ひと足早い春の訪れを感じることができる。
さらに、2026年2月7日から4月5日(日)までの期間、パーク内のイルミネーションと、土日祝を中心に開催される湖上花火大会が、さくら色の演出に切り替わる。ムーミン谷エリアや水浴び小屋通り、四季の道では、やわらかなピンク色の光が広がり、春を先取りした散策が楽しめる。
■【ムーミンバレーパークのアイスチューリップ概要】
■開催期間：2026年2月7日〜27日(金)予定
※開花状況により、予告なく変更・終了する場合がある
※見頃は2月上旬
■場所：入り江のテラス・ムーミン屋敷前フォトスポット
■入り江のテラスが「チューリッパのテラス」として登場！
ムーミン谷エリア、海のオーケストラ号の正面にある「入り江のテラス」が、アイスチューリップとチューリッパをイメージした装飾によって、「チューリッパのテラス」に生まれ変わる。澄んだ冬の空気の中、雪景色と色鮮やかなチューリップが融合した風景は、写真映えするスポットとしても注目される。
ムーミン屋敷前のフォトスポットでは、アイスチューリップを展示。冬の花々と物語の世界観が融合し、来園者に春の訪れを感じさせる空間となる。
■イルミネーションと花火で春を先取り！
さらに、2026年2月7日から4月5日(日)までの期間、ムーミン谷エリアや周辺のイルミネーションが桜色の演出に切り替わる。春の訪れを歓迎するかのように優雅に揺れる木々の表情を楽しみながら、パーク内の散策を楽しめる。
■開催期間：2026年2月7日〜4月5日(日)
■開催場所：水浴び小屋通り・四季の道
■ムーミン谷の湖上花火大会！桜色バージョン
湖上で行われる「ムーミン谷の湖上花火大会」も、ピンクや白を基調とした桜色バージョンで実施される。ライトアップされた園内を背景に、夜空と湖面を染め上げる花火が、オリジナルソングに合わせて打ち上がる演出は、春らしい幻想的なひとときを演出する。
■2月開催日：7日・8日(日)、11日(祝)、14日(土)・15日(日)、21日(土)〜23日(祝)、28日(土)
■3月開催日：1日(日)、7日(土)・8日(日)、14日(土)・15日(日)、20日(祝)〜22日(日)、28日(土)・29日(日)
■4月開催日：4日(土)・5日(日)
※3月16日(月)は開業記念日特別花火大会実施のため、桜色バージョン対象外
■開始予定時間：
2月7日(土)〜23日(祝)18時〜
2月28日(土)〜4月5日(日)18時30分〜約5分間
※少雨決行、強風荒天中止
※中止情報はメッツァ公式サイト、公式SNSで告知
真冬に咲くチューリップと、優しい光の演出がムーミンの世界観をより深く感じさせる。ひと足早く訪れる季節の気配を感じながら、特別な時間を過ごしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
