その名も「おやつ市場」。2026年2月13日（金）から15日（日）の3日間、二子玉川ライズ ガレリアにて開催されます。

全国の「激うまおやつ」を食べくらべ！ 至福イベント開催

同イベントは2025年2月に東京・二子玉川で初開催。全国から集まった美味しいおやつを買い求めて、3日間で約3万人が来場するほどの人気となりました。

今回も、和菓子・洋菓子といったジャンルの垣根を超えて作り手のこだわりが詰まった、ここでしか出会えない“激うまおやつ”が登場します。さらに初出店のお店も多数！

さらに今回は、東北各地の逸品があつまる「東北おやつ市場」が同時開催。

こちらでは青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島の東北エリアから、名物や話題のスイーツが勢ぞろい。東京ではなかなか手に入らない40店舗を超える東北の逸品は、必見＆必食です！

入場料は無料なので、気軽に参加できるのも嬉しいところ。大注目のグルメイベント、ぜひ参加してみて！

「おやつ市場 in 二子玉川」店舗ラインナップ

参加店舗 （★初出店）

・佐藤洋菓子店（北海道・札幌）

★レモンケーキ専門店レゾンデートル本八幡（千葉・市川）

★アトミヨソワカ （蔵前店）（東京・蔵前）

★Cacao Husk Project（東京・鳥越）

・玉英堂（東京・日本橋）

・菫花堂（東京・三鷹）

・KURAMAE CANNELÉ（東京・蔵前）

★タルトリーアルベール（東京・巣鴨）

★bake & coffee taik（東京・三田）

★まぁーのお菓子なおうち（東京・府中）

★MAMEINU KOTAROの豆屋さん（東京・赤坂）

★KINTOMEAL（神奈川・小田原）

★ラウンド食パン工房パンデマルタ（神奈川・小田原）

・ハワイアンスィーツカンパニー（神奈川・横浜）

★ル・シャンティエ（神奈川・茅ヶ崎）

・和菓子司いづみや（神奈川・横須賀）

★東海農産グループ株式会社トーノー（静岡・静岡）

★檸檬とラクダ（静岡・藤枝）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・大須ういろ（愛知・名古屋）

・Lycka（愛知・刈谷）

・UCHU wagashi（京都・上京）

★京マカロン（京都・下京）

★スイーツ研究所 Unité（大阪・住吉）

★Room:105（山口・下関）

・cake.jp（通販）

・WERKA（通販）

「東北おやつ市場」主なラインナップ

・栄泉堂 バター最中

・さとう製菓 かもめの玉子ミニ

・かんのや 家伝ゆべし

・旭南高砂堂 まち子姉さんのごま餅

・ニューキムラヤ 栗本陣

「おやつ市場 in 二子玉川」開催情報

開催日：2025年2026年2月13日(金)〜15日(日) 計3日間

会場：二子玉川ライズ ガレリア（〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ）

二子玉川ライズ ガレリア （東京都世田谷区玉川2-21-1）

入場料：無料