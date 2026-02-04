「リラックマ」のマンホールが千代田区に出現！記念スタンプラリーが5月20日まで開催、5周年限定グッズも
2026年1月21日、千代田区観光協会観光大使リラックマの就任5周年を記念した新プロジェクトがスタートした。KANDA SQUAREに設置されたリラックマデザインマンホールを記念したスタンプラリーが2026年5月20日(水)まで開催されるほか、千代田区観光案内所では5周年記念の限定グッズも発売中。初日に行われた任命式にはリラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマが勢ぞろいした。
【画像】マンホールマグネットなど5周年限定グッズを見る
■KANDA SQUAREにリラックママンホールが登場
「ご当地マンホール」として全国各地で人気を集めるデザインマンホール。2025年12月、KANDA SQUARE東側の歩道に、リラックマデザインのマンホールが設置された。区の花「さくら」と組み合わせたデザインはSNSでも話題となり、連日多くのリラックマファンが訪れる新名所となっている。
マンホールが設置された神田錦町は、昔ながらの商店や飲食店、おしゃれな喫茶店が多い独特な雰囲気を帯びた街。マンホール巡りと合わせて、周辺のグルメスポットを開拓してみるのも楽しそうだ。
■リラックマスタンプラリーを5月20日まで開催
このマンホール設置を記念して、スタンプラリーが2026年1月21日からスタート。千代田区観光案内所、KANDA SQUARE、テラススクエアの3施設を回り、合計6色のスタンプを集めると、リラックマのマンホール絵柄が完成する。参加費は100円でカード台紙1枚。台紙がなくなり次第終了となるため、気になる人は早めのチェックをおすすめしたい。
【スタンプラリー概要】
開催期間：開催中〜2026年5月20日(水)※台紙がなくなり次第終了
参加費：100円(カード台紙1枚)
参加推奨時間：10時〜18時
スタンプ設置場所：千代田区観光案内所(スタンプ数：2)、KANDA SQUARE 1階(スタンプ数：2)、テラススクエア 2階(スタンプ数：2)
台紙配布場所：千代田区観光案内所、KANDA SQUARE 1階(POINT ET LIGNE、豊島屋酒店 ※土日祝休)
■千代田区観光案内所でしか買えない！5周年記念グッズが登場
5周年を記念した観光案内所限定グッズも見逃せない。リラックマたちが「神保町の喫茶店」「秋葉原のメイド」「お茶の水の楽器」「桜」など、千代田区ならではのモチーフを身にまとった新ビジュアルが目を引く。
ラインナップは、「クリアファイル 5周年記念ver.」(440円)、全5種でシークレット1種を含む「アクリルキーホルダー 5周年記念ver.」(各660円)、そしてデザインマンホールそっくりの「マンホールマグネット」(660円)の3種類。
特にマンホールマグネットは発売初日に早くも完売！現在、追加発注分の納品を待っている状態で、届き次第再販される予定だ。再販情報は公式サイトをこまめにチェックしておきたい。
【販売情報】
販売場所：千代田区観光案内所(千代田区九段南1-6-17)
営業時間：10時〜18時 ※第4日曜日・年末年始休業
アクセス：東京メトロ・都営地下鉄「九段下駅」より徒歩約5分
■2026年はダブルアニバーサリー！チャイロイコグマ10周年にも注目
2026年は、千代田区観光大使5周年だけでなく、チャイロイコグマの誕生10周年とも重なるダブルアニバーサリーイヤー。任命式でもリラックマ、コリラックマと並んでチャイロイコグマが登場し、会場を沸かせた。10周年の情報を詰め込んだ特設サイトもオープンしており、今後の展開から目が離せない。
5周年記念プロジェクトの最新情報は、特設サイトで随時更新予定。スタンプラリーは台紙がなくなり次第終了、グッズも数量限定のため、リラックマファンはぜひ早めに千代田区へ足を運んでみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
