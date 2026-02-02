会社を休んだ日「メンタルもたまには風邪ひくっしょ!!」つらい日こそギャルの言葉に救われる！ギャルマインドが今の時代にハマる理由【作者に聞く】
「明日のことは明日悩も！どうにかなっから」とギャルマインド漫画を発信しているウクさん(uku__0516)のInstagramが注目を集めている。周りの評価に流されることなく、感性や直感を信じて自分らしく生きる「ギャル」が主人公。ギャルらしいゆるい言葉や生き方が、なぜか人の心をふっと軽くしてくれ「元気が出る！」「わかりみ深すぎる」などの声が集まり、現在9.8万人のフォロワーを集めている(2026年1月26日時点)。今回は、ウクさんの漫画を紹介するとともに話を聞いた。
■行き詰まる人間関係！明日のことは明日悩も？
やることなすこと仕事に口を出してくる上司。「こっちだっていろいろ考えて仕事してるのに…」理由を説明しようとすると「言い訳」だと嫌な顔をされてしまう。部下を見守ることができないタイプの上司は常に指示を繰り返し、思い通りに人を動かそうとする。部下は「自分のやりたい考えがあるのに」上司に振り回され、疲れてしまっていた。
上司の指示に「了解です。と素直に言えない」モヤモヤを主人公のせなに打ち明けると、「別にシフトでつながってるだけの関係だし、わりとどう思われてもいい。相手がわかってくれるまで誤解させとけーって感じ」とアドバイス。自分がラクになるような思考に「ステキ過ぎる！」と本作には、1.7万のいいねがつく。
『"生き抜く"で精一杯の日もあるよね。でも、それでいいんだよ。そんな日があるからがんばれる日がある』と、ウクさんは発信。会社を休んでしまった日は、気持ちも落ち込んでしまいがち。けれど、せなは「え、全然よくない？メンタルもたまに風邪をひくっしょ!!気にせずゆっくり休みな」と言う。無理をしないでいいと背中をあと押ししてくれる言葉に、「休職中で私は甘いのかなって思ったけど、これ見て元気出た」「こういう人達ばっかりならよかったのに」などの共感のコメントが届く。
社会人になって行き詰まる人間関係。負の気持ちばかりため込んで、疲れてしまう日々。そんなとき、「今日も仕事できてえらすぎる！」と自分で自分を褒めて、帰ったら速攻で部屋着に着替えて自分を癒やし、ネイルを塗って自分で自分をあげていく。アゲマインドが詰まった魅力的な主人公に読者が元気をもらえる。
■自分を根本から認めてあげられるような言葉を届けたい！
――ギャルマインド漫画、読むと元気が出ます！ギャルの内面にフォーカスしたきっかけを教えてください。
以前勤めていた職場に、明るく前向きなギャルがいたことがきっかけです。やるべきことはちゃんとやるけど、力を抜ける所はちゃんと抜くそんな彼女といるうちに自分も生きるのが楽になったので、このマインドを広めたいと思いました！
――ギャルって「好き」がはっきりしている、自分を持っているなどのイメージがあるのですが、ウクさんが持つギャルのイメージを教えてください。
好きがはっきりしていて、自分を持っているイメージ私も共感です！だからこそ、それ以外の所はわりと脱力していて、大抵のことは「まいっか」と軽く捉える所があるような気がします。情に厚かったり、オシャレ命だったり、ここは譲れないという自分の軸があるので、そこにエネルギーを割くために、ほかのことで調整してるイメージもあります。
――ウクさんが制作する「ギャルマインド」は、どこにポイントを置いていますか？
明るさの中にも「ちゃんと芯があるマインド」を意識して描いています！ただ明るく励ますのではなく、自分を根本から認めてあげられるような言葉を届けたいなと思っています。物事を単純に軽く考えるギャルだからこそ、思いもよらない視点から元気づけることができると信じてます！
――ファッションも見どころですね。ウクさんが漫画を描くうえで、気を付けていることがあれば教えてください。
ありがとうございます！「自分のアガる服を着る」というのも私の考えるギャルマインドの一つなのでそれを体現できるように毎回変えてます。また私自身、幼いころから色がきれいな絵本が大好きなので、色塗りもがんばってます！
――多くの人にギャルマインドが愛されていますが、今年はどのような発信をしていきたいなど、目標はありますか？
今年も変わらず、明るいギャルマインドを描き続けたいです。フォロワーさんからリクエストをもらったり、相談を受けたりすることもあるので、よりリアルにみんなが悩んでいる内容にフォーカスを当てて届けていきたいと思っています。特に恋愛に関してのギャルマインドの声が多いので、今年はそれを頑張って描きます！
取材協力：ウク(＠uku__0516)
