【実録】娘のSOSを完全スルー。会話がかみ合わない「放置子ママ」に、近所の主婦がとった行動【作者に聞く】
X(旧Twitter)やInstagramで漫画を発信しているエェコさん(@nakiri_aik)。自身の体験談や読者から寄せられたエピソードをもとに、ご近所トラブルや子育て、PTAなどを舞台にした事件を描いている。 誰の身にも起こりうる日常と隣り合わせの恐怖、驚きや怒りを覚える心に響く作品が多い。 今回は、エェコさんのママ友が実際に遭遇した体験をベースにした漫画『娘の友だちは放置子？』を紹介する。
■話がかみ合わない母親
今回お届けするのは、脱走した放置子・キミちゃんを一時的に保護したチヨちゃんママが、教頭先生とともにまずは大人だけでキミちゃん宅を訪問した際のエピソードだ。 ようやくキミちゃんの母親と対面を果たすも、なぜか話がかみ合わない。こちらの言葉をスルーし続ける母親に、チヨちゃんママは焦りを募らせ、キミちゃんの想いを直接ぶつけようとするが――。
■「リアリティ」と「配慮」の狭間で
本作を描くにあたり、エェコさんは特に「リアリティと配慮のバランス」に気を配ったという。 「本作は実際に起こったことをもとにした作品ですが、モデルとなったキミちゃんたちにご迷惑をかけるのは避けたいと思いました。しかし、それであまりにもフェイクを入れると現実味が薄れてしまうので、その点に気をつけました」
キミちゃんママとの話のかみ合わなさに戸惑いを覚えるチヨちゃんママ。あまりのスルーぶりに、子どもの気持ちを代弁して伝えようとするが、果たしてその言葉は届くのか…！
取材協力：エェコ(@nakiri_aik)
〜「児童虐待」に関する相談窓口〜 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」 虐待かもと思ったときなどに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』」にかけるとお近くの児童相談所につながります。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。 (こども家庭庁ホームページ「児童相談所虐待対応ダイヤル『189』について」より抜粋)
