1·î30Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡ª²ó¤êÊý¡¦ÅÀÅô»þ´Ö¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð
¿À¸Í¤ÎÅß¤òºÌ¤ë¸÷¤Îº×Åµ¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤«¤é2·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ó¤êÊý¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ê¾ðÊó¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡¼¥È¡£´õË¾¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¿À¸Í¤Î¤Þ¤Á¤ò¸÷¤ÇºÌ¤ë¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤ÎºîÉÊ
(¢¨µ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»ÜÀßÅù¤Ï¡¢µÙ»ß¡¦Ãæ»ß¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)
¢£¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤Ã¤Æ¡©¿À¸Í¤Î´õË¾¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅß¤Î¹±Îã¹Ô»ö
¿À¸Í¤Î³¹¤òÌÀ¤ë¤¯Åô¤¹Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿Æ±Ç¯12·î¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç31²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Éü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¹Ô»ö¤À¡£
¢£¡Ú¸«¤É¤³¤í1¡ÛÂçÇ÷ÎÏ¡ª¹â¤µ22¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊÉ³Ý¤±ºîÉÊ¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥ê¥¨¡¼¥é¡×
ÅìÍ·±àÃÏ²ñ¾ìÆâ¡¢¼ÇÀ¸¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥ê¥¨¡¼¥é¡×¡£Á´Ä¹49.7¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇ¹âÉô¤Ï¹â¤µ22¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ªºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ø¤ÎÄÃº²¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥ê¥¨¡¼¥é¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÅìÍ·±àÃÏ²ñ¾ì¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Î²Ö»þ·×¹¾ì¤Ç¤Ï¿©¤È²»³Ú¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥Ã¥ê¥¨¡¼¥é¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª°µ´¬¤Î¡Ö¸÷¤ÎÊÉ³Ý¤±¡×¤ò¤½¤ÎÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¡ª
¢£¡Ú¸«¤É¤³¤í2¡Û¸÷¤Î²óÏ¡Ö¥¬¥ì¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¡¼¥Í¡×¤òÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ
¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯ÆîÅì¤ÎÎÐÃÏÄÌÏ©¤Ë¡¢¸÷¤Î²óÏ¡Ö¥¬¥ì¥ê¥¢¡×¤È¸¼´ØºîÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¡¼¥Í¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×Í£°ì¤ÎÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¡£Â¾¤Î²ñ¾ì¤è¤ê¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¶ù¡¹¤Þ¤ÇºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤ÏÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¢£¡Ú²ó¤êÊý¡Û¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë3²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¿À¸Í¤Î³¹Á´ÂÎ¤òºÌ¤ë¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨
¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ëÅìÍ·±àÃÏ¡¢µì³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Î3²ñ¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¿À¸Í¤Î³¹¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸÷¤ÎºîÉÊ¤ÇºÌ¤ë¡£ÅìÍ·±àÃÏ¤Èµì³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤ÏÅÌÊâÌó10Ê¬¤Îµ÷Î¥¡¢¤Þ¤¿µì³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤«¤é¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâ6Ê¬¤Û¤É¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î3²ñ¾ì¤«¤é²ó¤í¤¦¡£
ÇÈ»ß¾ìÄ®ÎÐÃÏ¤äËÌÌîºä¤«¤éËÌÌîÄ®¹¾ì¡¢JR»°¥ÎµÜ±Ø¤«¤éÂ³¤¯¥Õ¥é¥ï¡¼¥í¡¼¥É¡¢KPM ¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ä¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥Éumie¼þÊÕ¤Ê¤É¡¢¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤Ï¿À¸Í¤Î³¹¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢¤Þ¤Á½ä¤ê¤È¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¥È¥¤¥ì¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅìÍ·±àÃÏ²ñ¾ì¤È¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤ß¡£¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËË¬¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇËº¤ì¤º¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¿À¸Í¤Î¿©¤È²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¡õ¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅ
¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÅìÍ·±àÃÏÆîÂ¦±àÃÏ(²Ö»þ·×¹¾ì)¤Ë¤Æ¡¢¿À¸Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤È²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖKOBE ¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¿À¸Í¡¦ºå¿À´Ö¤Ç¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë12¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ø¿©¤Î°ïÉÊ¡Ù¤ä¡¢²ñ¾ì¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¿À¸Í¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Õ¥ë¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¿©¤È²»³Ú¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¥¹¥¿¥ó¥×¤ò°ìÄê¿ô½¸¤á¤ÆÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢1Ëü±ßÁêÅö¤Î¤ª¿©»ö·ô¤«¡¢3000±ßÁêÅö¤Î¿À¸Í¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ ¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥ê¡¼¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤Á½ä¤ê¥é¥ê¡¼¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¼çÍ×²ñ¾ì¤Î¤Û¤«¡¢ÆîµþÄ®¤äËÌÌîÄ®¤È¤¤¤Ã¤¿¿À¸Í¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤Æ²ó¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤Á½ä¤ê¤âÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
¢£¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡¦ÅÀÅô»þ´Ö¡Û2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤«¤é2·î8Æü(Æü)
¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î30Æü(¶â)¤«¤é2·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£ÅÀÅô»þ´Ö¤ÏÇöÊë¤«¤é21»þ30Ê¬¡£
¢£¡ÚÎÁ¶â¡ÛÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤Î¤ßÍÎÁ
ÌµÎÁ¤Ç´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¬¥ì¥ê¥¢¡×¤È¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¡¼¥Í¡×¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÎÁ¥¨¥ê¥¢ÆÃÊÌ´Õ¾Þ·ô¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Á°Çä¤ê·ô¤ÏÊ¿Æü500±ß¡¢ÅÚÆü750±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(¥í¡¼¥Á¥±¡¢KANSAI MaaS¡¢tabiwa by WESTER)¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æ¬¤ÎLoppi¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
ÅöÆü·ô¤ÏÊ¿Æü1000±ß¡¢ÅÚÆü1500±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(¥í¡¼¥Á¥±web¥µ¥¤¥È)¤Þ¤¿¤Ï¡¢15»þ¤«¤é¥á¥ê¥±¥ó¥Ñ¡¼¥¯²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£Á°Çä¤ê·ô¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¼¡Âè¤Ç¤ÏÅöÆü·ô¤òÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û¹ç·×4±Ø¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ª±Ø¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê°û¿©Å¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó
¡ÖÂè31²ó ¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤Ï¡¢JR»°¥ÎµÜ±Ø¡¢ºåµÞ¿À¸Í»°µÜ±Ø¡¢JR¸µÄ®±Ø¡¢ºå¿À¸µÄ®±Ø¤Î¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£ËÌÌîºä¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈËÌÌîÄ®¹¾ì¤Î¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨ºîÉÊ¤ÏJR»°¥ÎµÜ±Ø¤ÈºåµÞ¿À¸Í»°µÜ±Ø¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢²ó¤êÊý¤ä¤½¤ÎÆü¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦±Ø¤òÁª¤Ü¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤Î±Ø¤Î¼þ¤ê¤â°û¿©Å¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨´Õ¾ÞÁ°¸å¤Î¿À¸Í¥°¥ë¥á¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
