寒さを忘れてスイングに集中できる、軽やかで頼れる冬アウター【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場中‼
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ニューバランスのジャケットは、秋冬のゴルフシーンに欠かせない高機能アウターだ。スポーティな印象を与えるデザインに、シームレスキルトの二重仕立てを採用し、見た目にも着心地にもこだわった仕上がりになっている。ストレッチ性・撥水性・吸湿発熱性に優れた素材を使用しており、スイング時の動きにしなやかに寄り添いながら、天候の変化にも対応できる快適さが魅力だ。
中綿には「THERMOLITE EcoMade」を採用し、軽さと高い保温性を両立。寒いラウンドでも身体をしっかり温めてくれる。ファッション性も高く、ゴルフだけでなくさまざまなスポーツやタウンユースにも使える万能なデザインだ。
ニューバランスらしい洗練されたルックスは、コーディネートに取り入れるだけで気分を上げてくれる。
プロ選手からも支持されるブランドならではの機能性とスタイルを備え、プレーをより快適に、そして楽しくしてくれる一枚となっている。
