動きやすさも暖かさも妥協しない、ゴルフをもっと快適にする一枚【ニューバランス】のジャケットがAmazonに登場!

ニューバランスのジャケットは、秋冬のゴルフシーンに欠かせない高機能アウターだ。スポーティな印象を与えるデザインに、シームレスキルトの二重仕立てを採用し、見た目にも着心地にもこだわった仕上がりになっている。ストレッチ性・撥水性・吸湿発熱性に優れた素材を使用しており、スイング時の動きにしなやかに寄り添いながら、天候の変化にも対応できる快適さが魅力だ。

中綿には「THERMOLITE EcoMade」を採用し、軽さと高い保温性を両立。寒いラウンドでも身体をしっかり温めてくれる。ファッション性も高く、ゴルフだけでなくさまざまなスポーツやタウンユースにも使える万能なデザインだ。

ニューバランスらしい洗練されたルックスは、コーディネートに取り入れるだけで気分を上げてくれる。

プロ選手からも支持されるブランドならではの機能性とスタイルを備え、プレーをより快適に、そして楽しくしてくれる一枚となっている。