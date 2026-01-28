水森亜土さんのポップアップストア「亜土ちゃんフェア」が、名古屋市の輸入雑貨店・グローブマートで2026年1月21日より開催中だ。

「亜土ちゃんフェア」が名古屋市の輸入雑貨店・グローブマートで2026年1月21日より開催中


画家、イラストレーター、ジャズ歌手、女優と、ジャンルを超えて活躍する稀有なアーティスト・水森亜土さん。60〜70年代に日本中の女の子のハートをつかみ、「カワイイ」文化の先駆けとして今なお多くの人に愛され続けている。「亜土ちゃんフェア」は、そんな彼女の世界観をたっぷり楽しめる期間限定のポップアップショップ。担当者によると、今回はフェア内容としては「過去一、アイテム数が多い企画」だという。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優などジャンルを超えて活躍する水森亜土さん


■“昭和レトロ”なガラス製品＆ランチグッズに注目

亜土ちゃんの世界観があふれるグッズがずらりと並ぶ


会場には亜土ちゃんの世界観があふれるグッズがずらりと並ぶ。なかでも目を引くのが、昭和レトロな雰囲気漂うガラス製品。「ガラスキャニスター」は、キャンディやクッキーを入れるだけでキッチンが一気に華やかになりそう。「脚付きグラス」や「丸グラス」は、透明なガラスに描かれたカラフルな亜土ちゃんイラストが愛らしく、飲み物を注ぐたびに気分が上がること間違いなし。普段使いにはもちろん、来客時のおもてなしにも活躍してくれそうだ。

昭和レトロな雰囲気漂うガラスキャニスターや丸グラス、脚付きグラス。メラミンタンブラーは軽くて丈夫


ランチグッズも充実のラインナップ。亜土ちゃんイラスト入りのお弁当箱やカトラリーセット、ドリンクボトルなど、毎日のランチタイムが楽しくなるアイテムがそろう。

お弁当箱やドリンクボトル、ギンガムチェックのトートバッグなど、ランチタイムが楽しくなるアイテムが勢ぞろい


■プチプラ小物も豊富！プレゼント選びにもぴったり

ちりめん生地の三角ポーチやミニトートなど、プチプラ小物も充実


手に取りやすい価格帯の小物も見逃せない。ちりめん生地の「三角ポーチ」は、ころんとした形がなんともキュート。「ミニトート」は、ぬいぐるみに持たせてもかわいく、ぬい活にもおすすめ。ほかにも「マグネット」や「タオルハンカチ」、「豆巾着」など、ちょっとしたプレゼントにもぴったりのアイテムが並ぶ。

■2000円以上の購入で限定ノベルティをプレゼント

2000円以上の購入でもらえるオリジナルクリアケース。ピンクとブルーの2色展開


2000円以上購入すると、オリジナルクリアケース(非売品)がもらえる。ピンクとブルーの2色展開で、亜土ちゃんと猫のキャラクターが描かれたデザインがたまらなくかわいい。数量限定なので、狙っている人は早めの来店がおすすめだ。

ノベルティのクリアポーチ(ブルー)


ノベルティのクリアポーチ(ピンク)


■2月中旬には新商品も入荷予定！

さらにうれしいニュースが。2月中旬頃には新商品の入荷も予定されているとのこと。期間中に何度か足を運んで、新アイテムとの出合いを楽しむのもいいかもしれない。開催は2026年3月22日(日)までなので、気になる人はお早めに。

懐かしさと新しさが同居する亜土ちゃんワールド。レトロかわいい世界観は、忙しい日常にちょっとした彩りを与えてくれるはず。同店のフェアとしては過去最大規模となる今回のフェア、この機会にぜひ足を運んでみて。

「亜土ちゃんフェア」開催概要

開催期間：2026年1月21日〜3月22日(日)

会場：グローブマート

住所：愛知県名古屋市千種区春岡通7-6

※2月中旬頃、新商品入荷予定

