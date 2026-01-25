やっと恋人になれたのに離ればなれになる幼馴染2人の恋…読者から「アオハル補給させていただきました」の声【作者に聞く】
付き合いはじめたばかりの恋人ができたのに、遠くの街へ去ることになった少女。大切な人と近くで過ごせる最後の時間に、2人は夏祭りへデートに向かう――。
ホリリオト(@rierioto)さんが、X(旧：Twitter)に投稿した創作漫画「遠くへ行ってしまう恋人と夏祭りにデートする。」は、切なくもその絆が胸を打つ青春ラブストーリーだ。読者からは「アオハル補給させていただきました」「眩しい」と反響を集めた同作について、作者のホリリオトさんに制作の舞台裏を取材した。
幼馴染だったヒロトとみずき。中学生になるにつれ自然と距離ができてしまったが、時間をかけて再び心を通わせ、晴れて恋人同士になった。しかし、みずきには遠くの街へ引っ越す予定があり、ふたりの関係は間もなく遠距離恋愛を迎えることになるのであった。引っ越し準備で慌ただしいある日、みずきとヒロトは、付き合ってから初めてのデートとして夏祭りへ出かけることにした。緊張しながらも浴衣姿で現れたみずきと手をつなぎ、祭りへ歩き出す。別れが近づく不安を胸に抱えながらも、ヒロトはある思いを胸に秘め、みずきを「行きたい場所」へと誘うのだった。
作者のホリリオトさんによると、これまでの作品ではみずきが勇気を持って行動する場面が多かったが、最後はヒロトが歩み寄ってみずきにキスをするという”ヒロトの心の成長”を描きたかったんだそう。演出面やセリフで特に意識した点を尋ねると、「『次…側でより添える時まで お互いを思い合う』ですね。この2人の関係はこれに尽きます」と語ってくれた。さらに読者へ向けて、「自分の漫画を描く力を上げるためにもう少し「お泊り」の彼らの力を借りようと思ってます。自分を漫画家にしてくれた思い入れのある子たちなので」とメッセージをくれた。
離れても、想いはつながっている。お互いを大切に想う気持ちがまぶしい青春ストーリー、ホリリオトさんの「遠くへ行ってしまう恋人と夏祭りにデートする。」を、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ホリリオト(@rierioto)