【ネコ漫画】パパの顔にお尻を…。塩対応すぎる愛猫に「下僕夫」が見せた無償の愛【作者に聞く】
Instagramのフォロワー12万人を超える麦ママさん(@migi0.715)が描く漫画『笑う門には麦がいる』。愛猫・麦くんは家族には甘えん坊だが、極度の人見知り。特に麦パパには塩対応だという。今回は麦くんとの出会いや家族関係について話を聞いた。
■諦めかけたときに見つけた「運命」
■パパには塩対応、でも幸せ
内弁慶な麦くんだが、家族への態度は大きい。特に麦パパへの塩対応は徹底しており、パパのおなかの上でお尻を向けて座ることも。「夫が受け止めるまで、麦はお尻をじりじりと下げていました。匂いを嗅ぐ時間も長くなるわけで…『やるな、麦』と心の中で爆笑しました」ちなみに猫のお尻の匂いは、「香ばしいような湿っぽいような、何とも言えない癖になる匂い」だとか。
自分のお小遣いで貢ぎ、早朝に起こされても対応する「下僕っぷり」のパパだが、麦くんには甘えてもらえない。それでも本人は幸せそうにしており、麦ママさんも「これはこれでいいのかな」と見守っている。
取材協力：麦ママ(@migi0.715)
