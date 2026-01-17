不倫相手はママ友の夫！噂が支配する田舎町で逃げ場のない最悪の展開…噂は止まず「良妻」は豹変した【作者に聞く】
パートナーに浮気された側を「サレ」、浮気した側を「シタ」と呼ぶ言葉が定着するいま、相手が“ママ友の夫”という逃げ場のない関係を描いた漫画『お宅の夫をもらえませんか？』が波紋を広げている。ご近所という閉ざされた世界で噂は増幅し、感情は簡単に引き返せなくなる。人間の弱さと歪みを真正面から描いた一作だ。
本作は、原作をいくたはなさん、作画をみこまるさん(@micomalu)が担当する。高校時代から交際していた相手と結婚したなな子は、義実家での同居と農家の手伝い、そしてワンオペ育児に追い込まれていく。義母からは「トロい」と言葉を投げられ、夫は守ってくれない。
「こんなはずじゃなかった――」。心の中で何度も繰り返すその声だけが、外に漏れない。「少しでいい、自分の時間が欲しい」。そう願って始めたパート先は、新規オープンのスーパーだった。
■新しい居場所で芽生える高揚と、越えてはいけない一線
面接先の店長・忍は、家族で引っ越してきたばかり。子どもが同じ幼稚園に通う顔見知りという距離感が、採用を後押しした。仕事は楽しく、外の世界は眩しい。「私、ちゃんと役に立ってる」。檻から一歩踏み出した高揚が、なな子の表情を変えていく。
だが、その距離の近さこそが罠だった。気遣いの言葉、共有される愚痴、帰り際の一瞬の沈黙。「ここだけの話だから」。その一言が、越えてはいけない線を曖昧にする。
■噂は止まらず、良妻は豹変した
やがて二人は不倫関係に陥る。狭い地域では秘密は長く持たない。囁きは形を変え、忍の妻・香織の耳にも届く。相手がママ友のなな子だと知った瞬間、香織は“良妻”の仮面を捨てた。「許すと思った？」「黙って耐えると思った？」。怒りは冷静さを装い、計算に変わっていった。
タイトルの粘着質な響きは、物語の終盤で確かに回収される。不倫がもたらすのは一時の救いではなく、家庭も人生も書き換えてしまう現実だ。誰の心にも入り込む隙があり、誰もが当事者になり得る。だからこそ、ページをめくる手が止まらない。
取材協力：みこまるさん（@micomalu）
