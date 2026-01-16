¥ì¥È¥í¤ÊÈþ¤·¤µ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤òºÌ¤ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥±¥È¥ë¡Ú¥Ç¥í¥ó¥®¡Û¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
Èþ¤·¤¯¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥¢¥¤¥³¥Ê¡¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡Ú¥Ç¥í¥ó¥®¡Û¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ç¥í¥ó¥®¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê¿§Ä´¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤À¡£1950Ç¯Âå¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¥È¥í´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ê¡¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ìÂæ¤Ç¡¢ÁÇºà¤ä¿§¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÍÆÎÌ¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤1.0¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥×1ÇÕÊ¬¤Ê¤éÌó85ÉÃ¤ÇÊ¨Æ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÆþ¸ý¤Ï¹¤¯¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬°ÛÊª¤Îº®Æþ¤òËÉ¤®¡¢ÆâÉô¤Þ¤Ç¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¼è¤Ã¼êÂ¦¤Ë¤ÏÌÜÀ¹¤êÉÕ¤¤Î¿åÎÌ·×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢°ìÌÜ¤Ç¿å¤ÎÎÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¼«Æ°ÅÅ¸»¥ª¥Õ¤ä¶õ¤À¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë°Â¿´¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¥È¥ë¤ÏÅÅ¸»¥Ù¡¼¥¹¤Î¤É¤Î¸þ¤¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢ËèÆü¤ÎÅòÊ¨¤«¤·¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤À¡£
Èþ¤·¤¯¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¥¢¥¤¥³¥Ê¡¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¡Ú¥Ç¥í¥ó¥®¡Û¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥Ç¥í¥ó¥®¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ê¿§Ä´¤È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤À¡£1950Ç¯Âå¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ì¥È¥í´¶¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ê¡¦¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ìÂæ¤Ç¡¢ÁÇºà¤ä¿§¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÍÆÎÌ¤Ï»È¤¤¤ä¤¹¤¤1.0¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥×1ÇÕÊ¬¤Ê¤éÌó85ÉÃ¤ÇÊ¨Æ¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃíÆþ¸ý¤Ï¹¤¯¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬°ÛÊª¤Îº®Æþ¤òËÉ¤®¡¢ÆâÉô¤Þ¤Ç¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¼è¤Ã¼êÂ¦¤Ë¤ÏÌÜÀ¹¤êÉÕ¤¤Î¿åÎÌ·×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢°ìÌÜ¤Ç¿å¤ÎÎÌ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¼«Æ°ÅÅ¸»¥ª¥Õ¤ä¶õ¤À¤ËÉ»ßµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë°Â¿´¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¥È¥ë¤ÏÅÅ¸»¥Ù¡¼¥¹¤Î¤É¤Î¸þ¤¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢ËèÆü¤ÎÅòÊ¨¤«¤·¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÅµ¤¥±¥È¥ë¤À¡£