¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤ÎÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿ºÊ!?2»ù¤ÎÊì¿Æ¤¬Åö»þ¤Î¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¥¢¥´»³(@longagoyama)¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ø¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¤ÎÏÃ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤ÎÉ×¤È¤Ï¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤ï¤º¤ËÎ¥º§¡£¿·¤·¤¤²È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÏÆ±µï¤¹¤ë¤â¡¢Â¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸µÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ä¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤Î¸µÉ×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥´»³¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜºî¤òÉÁ¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜºî¤Ï»ä¼«¿È¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¸å¤Ë¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥«¥µ¥ó¥É¥é¾É¸õ·²¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼(µ¿ÏÇ¤â´Þ¤á)¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤È¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Âô»³¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤äÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢ºîÉÊ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥´»³¤µ¤ó¼«¿È¡¢¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤Î¸µÉ×¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ÇÀ¸³è¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤ÆÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²ñÏÃ¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ë¤«°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤äÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¸ÀÍÕ¤¬¶õµ¤¤ÎÍÍ¤ËÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µÉ×¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Çº¤ó¤ÇÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤â°¤¤¤Î¤ÏµöÍÆÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¤»ä¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤«ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÊ¡¹¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Î¥º§¸å¤â»Ò¤É¤â¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢»Ã¤¯¤Ï¸µÉ×¤ÈÆ±µï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
ÀµÄ¾¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Û¤Ü´é¤â¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µÉ×¤Î»äÊª¤ä¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÁ´ÂÎ¤¬Îä¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿ô¥«·îÊë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì¼¤µ¤ó¤â¸µÉ×¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥´»³¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌ¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ï¤¤¡£Ì¼¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤í¤«¤éÉ×¤¬Êú¤¤¤Æ¤â¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤ä¥Þ¥ÞÂç¹¥¤¤Ê¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ç¯¿ô¤¬·Ð¤Á¡¢3¡Á4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Ñ¤Ë¤¢¤Þ¤ê²û¤«¤Ê¤¤Ì¼¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢É×ÉØ¤Î´Ø·¸À¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜ¤ò½é¤á¤ÆÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¤È¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¥Í¥Ã¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤µ¤ìÂô»³½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ëÊý¤¬µï¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤ºÉ¬¤ºÃ¯¤«½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤ÏÃø¼Ô¤¬¡¢¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤ÎÉ×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥´»³¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¢¥´»³(@longagoyama)
