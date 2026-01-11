え、3合でここまで変わるの？ 少量でもふっくら仕上がる！毎日のご飯がちゃんとおいしい【東芝】の3合IH炊飯器、Amazonでチェックできるよ！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
備長炭の力で、芯までふっくら。暮らしに寄り添う高火力モデル【東芝】の炊飯器がAmazonに登場!
東芝の炊飯器は、1〜2人暮らしにちょうど良い3合炊きサイズでありながら、高火力IH500ワットによるふっくらとした炊き上がりを実現した炊飯器。約0.5合の一膳分からでも芯までしっかり熱を通し、少量でもおいしいご飯を楽しめるのが魅力だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
内釜には、外面に遠赤コート、内面に遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率に優れたダイヤモンドをコーティングした「備長炭ダイヤモンド釜」を採用。お米一粒一粒にムラなく熱を届け、ふっくらとした食感を引き出す。
→【アイテム詳細を見る】
炊飯コースは、炊き込みごはん、玄米、麦ご飯など、日々の食事に合わせて選べる多彩なラインナップを搭載。炊き込みごはんは味がしっかり染み込み、玄米は初めての方でも扱いやすく、麦ご飯も特性に合わせた炊き方でおいしく仕上がる。操作はコースキーでメニューを選び、炊飯キーを押すだけの簡単仕様で、誰でも迷わず使える。
→【アイテム詳細を見る】
本体は生活に馴染むコンパクトなサイズ感で、キッチンに置きやすいデザイン。内ぶたはロックレバーをスライドするだけで簡単に取り外せ、蒸気口も分解して洗えるため、毎日のお手入れがしやすい。フラットパネルの天面はサッと拭くだけで清潔を保てる。
炊きムラを抑えた炊き込みごはんから、健康志向の玄米や麦ご飯まで幅広く対応し、毎日の食卓を豊かにしてくれること間違いなしだ。
備長炭の力で、芯までふっくら。暮らしに寄り添う高火力モデル【東芝】の炊飯器がAmazonに登場!
東芝の炊飯器は、1〜2人暮らしにちょうど良い3合炊きサイズでありながら、高火力IH500ワットによるふっくらとした炊き上がりを実現した炊飯器。約0.5合の一膳分からでも芯までしっかり熱を通し、少量でもおいしいご飯を楽しめるのが魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
内釜には、外面に遠赤コート、内面に遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率に優れたダイヤモンドをコーティングした「備長炭ダイヤモンド釜」を採用。お米一粒一粒にムラなく熱を届け、ふっくらとした食感を引き出す。
→【アイテム詳細を見る】
炊飯コースは、炊き込みごはん、玄米、麦ご飯など、日々の食事に合わせて選べる多彩なラインナップを搭載。炊き込みごはんは味がしっかり染み込み、玄米は初めての方でも扱いやすく、麦ご飯も特性に合わせた炊き方でおいしく仕上がる。操作はコースキーでメニューを選び、炊飯キーを押すだけの簡単仕様で、誰でも迷わず使える。
→【アイテム詳細を見る】
本体は生活に馴染むコンパクトなサイズ感で、キッチンに置きやすいデザイン。内ぶたはロックレバーをスライドするだけで簡単に取り外せ、蒸気口も分解して洗えるため、毎日のお手入れがしやすい。フラットパネルの天面はサッと拭くだけで清潔を保てる。
炊きムラを抑えた炊き込みごはんから、健康志向の玄米や麦ご飯まで幅広く対応し、毎日の食卓を豊かにしてくれること間違いなしだ。