細身のラインで魅せる、上質レトロなライフスタイルスニーカー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、ニューバランスのLIFESTYLEモデル「420」をベースに、クラシックな魅力を現代的にアレンジした日本限定モデル。オールドファッションなフォルムを受け継ぎながら、アッパーはよりシンプルに整え、無駄のない洗練されたデザインへと進化している。

アッパーにはスエードとテキスタイルを組み合わせ、ニューバランスの歴史を感じさせるヒストリカルカラーで彩ることで、レトロな雰囲気を上品に表現。きれいめコーデにも馴染むスリムなシルエットが、足元をすっきり見せてくれる。

ソールは厚みを持たせることで安定性と耐久性を向上。デイリーユースに必要な歩きやすさをしっかり確保しながら、クラシックな佇まいを損なわないバランスの良い仕上がりとなっている。

ユニセックスサイズ展開のため、ペアでのコーディネートも楽しめる。天然皮革のアッパーとゴム底ソールを採用し、素材の質感と履き心地の良さを両立した一足。レトロとモダンが心地よく融合した、日常に取り入れやすいライフスタイルスニーカー。