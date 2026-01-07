【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では深く考えないでいます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
正しい形に戻すことがあるようです。頑張り方の姿勢の場合もあれば、計画していたことを一旦やめる場合もあるでしょう。仕事や公の場ではやる気があるのでいつもより作業スピードが上がりそうです。あまり強い感じには見せすぎないでいましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
楽観的な考え方をしていけます。それはそれで先行きが不安になることもあるようです。あまり計算ができず、相手の側に自然といることが多くなるでしょう。シングルの方は、積極的に行動をとる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が上手な甘え方をしてくれるようになります。
｜時期｜
1月12日 保身的 ／ 1月16日 素直になる
｜ラッキーアイテム｜
ニット帽
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞