【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年1月12日〜1月18日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では深く考えないでいます』


｜総合運｜　★★★☆☆


正しい形に戻すことがあるようです。頑張り方の姿勢の場合もあれば、計画していたことを一旦やめる場合もあるでしょう。仕事や公の場ではやる気があるのでいつもより作業スピードが上がりそうです。あまり強い感じには見せすぎないでいましょう。

｜恋愛運｜　★★★☆☆


楽観的な考え方をしていけます。それはそれで先行きが不安になることもあるようです。あまり計算ができず、相手の側に自然といることが多くなるでしょう。シングルの方は、積極的に行動をとる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が上手な甘え方をしてくれるようになります。

｜時期｜


1月12日　保身的　／　1月16日　素直になる

｜ラッキーアイテム｜


ニット帽

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞