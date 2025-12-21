防滑・通気・衝撃吸収。すべてを備えた、頼れる日常の相棒【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
歩くたびに、安定と快適をあなたに。ニューバランスのロングセラー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、Full Ground ContactソールとSTRIDE BARの組み合わせにより、安定性をさらに高めたタウンウォーキング仕様。内側には着脱に便利なファスナーを備え、日常使いにも配慮された設計となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ミッドソール全面に搭載されたABZORB FLが、衝撃吸収性と反発性を高次元で両立し、マイルドな履き心地を実現。STRIDE BARはオーバープロネーションを防ぎ、自然な体重移動をサポートする。N VENTによる通気構造がシューズ内の温度上昇を抑え、快適性をキープ。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには、耐摩耗性に優れたNdurance、最上級の防滑性を発揮するN GRIP、そして運動生理学に基づいて開発されたWALKING STRIKE PATHを採用。
→【アイテム詳細を見る】
防水性・通気性・防滑性・クッション性のすべてを備えた、信頼の一足だ。
歩くたびに、安定と快適をあなたに。ニューバランスのロングセラー【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、Full Ground ContactソールとSTRIDE BARの組み合わせにより、安定性をさらに高めたタウンウォーキング仕様。内側には着脱に便利なファスナーを備え、日常使いにも配慮された設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
ミッドソール全面に搭載されたABZORB FLが、衝撃吸収性と反発性を高次元で両立し、マイルドな履き心地を実現。STRIDE BARはオーバープロネーションを防ぎ、自然な体重移動をサポートする。N VENTによる通気構造がシューズ内の温度上昇を抑え、快適性をキープ。
→【アイテム詳細を見る】
アウトソールには、耐摩耗性に優れたNdurance、最上級の防滑性を発揮するN GRIP、そして運動生理学に基づいて開発されたWALKING STRIKE PATHを採用。
→【アイテム詳細を見る】
防水性・通気性・防滑性・クッション性のすべてを備えた、信頼の一足だ。