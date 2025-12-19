法則は？「こんなニットに・このジュエリー」いちばんキレイに見える「つけ方の簡単テクニック」

「ニットを高める」アクセサリーの選択肢

あたたかな風合いに心地よいシルエット、ニットにそなわるいくつもの魅力。そのよさをきわ立たせるため、ほんのり緊張感を添えるアクセサリーやメイクの仕掛けがあるといい。ニットにふさわしい相棒との相乗効果を楽しんで。







「テーマは無機質」やさしいニットでクールな顔

〈右手・人さし指〉黒ストーンリング 19,800円／アダワット トゥアレグ（ザ エディット ストア） 〈右手・中指〉パールスクエアリング 26,400円／Valentine 〈右手・薬指〉リング 17,600円／IRIS 47（フーブス） 〈左手・中指〉レタードリング 33,000円、〈薬指〉リング 39,600円／ともにValentine えりつきニットカーディガン 30,800円／HER.



チャコールグレーのカーデ＋シルバーリング



左手中指につけたのは、フロントに反転した「R」のイニシャルが刻まれた一品。両手に黒をちりばめる工夫でいっそう辛口に。







「淡いニットに色香がにじむ」唇と指先のカラーリンク

レタードリング／HOTLIPS BY SOLANGE（トゥモローランド） カーディガン／ミスター ミトンズ（RHC ロンハーマン） グレーニットキャミソール／SLY（バロックジャパンリミテッド）



淡色カーデ＋レタードリング＋ピンクリップ



つややかなエナメルリングには、“hottie（魅力的な人）”との文字が。ロージーモーヴのリップとともに彩れば、穏やかなミントカラーのニットにもさりげない強さが生まれ、センシュアルに。 リップは。色ムラができにくいテクスチャーで、重ねづけの回数で表情がさらに変化。







